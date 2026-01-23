П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту

Тренер намагався виправдати себе, сказавши, що думав, що лягав у ліжко до своєї учениці, а не юної спортсменки

Одного з найкращих тренерів з лиж Татарстану (РФ) затримала поліція за підозрою у домаганнях до дитини. Про це повідомляють російські ресурси, інформує «Главком».

Зазначається, що тренер напився перед змаганнями та чіплявся до 14-річної дівчинки.

Батько постраждалої розповів, що інцидент стався наприкінці грудня 2025 року. Тоді його дочка вирушила до Бугульми разом із тренерами ФСТ «Сніговий барс». Одного дня вона написала батькам: прокинулася від того, що тренер Марат Н. із зеленодольської спортшколи №4 ліг до неї в ліжко і почав домагатися.

Вранці дівчинка розповіла про це своєму тренерові Коробовій О. Г.. Але та відмахнулася від неї, сказавши, що він був просто п'яний і, мовляв, нема чого його засуджувати. Пізніше нібито взагалі почала загрожувати школярці – говорила, що її виженуть із секції, якщо та розповість про те, що сталося.

Також батько постраждалої розповів, що тренер Марат пропонував йому гроші, щоб закрити питання. Крім того, намагався виправдати себе, сказавши, що думав, що йде до своєї учениці, а не до його дочки. У підсумку, тренера затримали, розпочалося слідство.

Дівчинці довелося піти із секції. Незважаючи на те, що вона вважається однією з найкращих лижниць регіону у своєму віці. Тепер змушена займатися індивідуально, тому що в інших районах, де є філії ФСТ «Сніговий барс», її не приймають. Кажуть: «З вашою родиною краще не зв'язуватися».

