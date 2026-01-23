Головна Спорт Новини
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
П'яний російський тренер домагався до 14-річної спортсменки: деталі інциденту
Тренера Марата Н. затримала російська поліція за підозрою у домаганнях до дитини
ілюстративне зображення

Тренер намагався виправдати себе, сказавши, що думав, що лягав у ліжко до своєї учениці, а не юної спортсменки

Одного з найкращих тренерів з лиж Татарстану (РФ) затримала поліція за підозрою у домаганнях до дитини. Про це повідомляють російські ресурси, інформує «Главком».

Зазначається, що тренер напився перед змаганнями та чіплявся до 14-річної дівчинки.

Батько постраждалої розповів, що інцидент стався наприкінці грудня 2025 року. Тоді його дочка вирушила до Бугульми разом із тренерами ФСТ «Сніговий барс». Одного дня вона написала батькам: прокинулася від того, що тренер Марат Н. із зеленодольської спортшколи №4 ліг до неї в ліжко і почав домагатися.

Вранці дівчинка розповіла про це своєму тренерові Коробовій О. Г.. Але та відмахнулася від неї, сказавши, що він був просто п'яний і, мовляв, нема чого його засуджувати. Пізніше нібито взагалі почала загрожувати школярці – говорила, що її виженуть із секції, якщо та розповість про те, що сталося.

Також батько постраждалої розповів, що тренер Марат пропонував йому гроші, щоб закрити питання. Крім того, намагався виправдати себе, сказавши, що думав, що йде до своєї учениці, а не до його дочки. У підсумку, тренера затримали, розпочалося слідство.

Дівчинці довелося піти із секції. Незважаючи на те, що вона вважається однією з найкращих лижниць регіону у своєму віці. Тепер змушена займатися індивідуально, тому що в інших районах, де є філії ФСТ «Сніговий барс», її не приймають. Кажуть: «З вашою родиною краще не зв'язуватися».

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

