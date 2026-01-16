Фейкова «Зоря» була створена наприкінці 2023 року

Президентом створеної окупантами «Зорі» є Араїк Асатрян

Окупанти в Луганську створили фейкову «Зорю», яка має намір грати у Другій лізі Росії з футболу. Про це інформує «Главком».

Президент фейкового клубу Араїк Асатрян повідомив пропагандистам, що він планує виступити у російській Другій лізі цього року, клуб подав усі документи для атестації у Футбольній національній лізі (ФНЛ).

Рішення про видачу атестації ФНЛ клубам для участі у Другій лізі дивізіону Б має бути винесено до 17 лютого.

«Луганська «Зоря» має намір виступати у Другій лізі цього року. Клуб подав усі документи для проходження атестації ФНЛ», – сказав Асатрян.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.