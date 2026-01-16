Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії
Фейкова «Зоря» була створена наприкінці 2023 року

Президентом створеної окупантами «Зорі» є Араїк Асатрян

Окупанти в Луганську створили фейкову «Зорю», яка має намір грати у Другій лізі Росії з футболу. Про це інформує «Главком».

Президент фейкового клубу Араїк Асатрян повідомив пропагандистам, що він планує виступити у російській Другій лізі цього року, клуб подав усі документи для атестації у Футбольній національній лізі (ФНЛ).

Рішення про видачу атестації ФНЛ клубам для участі у Другій лізі дивізіону Б має бути винесено до 17 лютого.

«Луганська «Зоря» має намір виступати у Другій лізі цього року. Клуб подав усі документи для проходження атестації ФНЛ», – сказав Асатрян.

Фейкова «Зоря» була створена наприкінці 2023 року.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Луганськ Луганщина НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
13 сiчня, 14:14
Захарова: плани Заходу і України загрожують миру в Європі
РФ назвала західні війська в Україні «законними бойовими цілями»
8 сiчня, 13:39
Румунському спеціалісту доведеться грати в плейоф до Чемпіонату світу-2026 проти Туреччини, яку він очолював у 2017-2019
Титулований екстренер «Шахтаря» та «Динамо» поскаржився на проблеми зі здоров'ям
7 сiчня, 01:21
Лавров засудив дії США
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
5 сiчня, 09:28
Торговельні суперечки між США та Китаєм, ймовірно, триватимуть й у 2026 році
Які виклики постануть перед світовою економікою у 2026 році?
2 сiчня, 16:00
Після кар'єри в Англії футболіст перейшов до чемпіонату Єгипту, де і грав до моменту розслідувань
Подвійний удар: єгиптянин отримав тюремний термін та дискваліфікацію за один сезон
31 грудня, 2025, 15:44
Рябков: США не погоджуються на це (відновлювання авіасполучення з РФ – «Главком»), і поки що саме в цій сфері зрушень немає
США відмовилися відновлювати авіасполучення з РФ до завершення війни в Україні
26 грудня, 2025, 23:43
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться завтра, 29 грудня, в Улан-Уде (Бурятія, Росія)
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
25 грудня, 2025, 22:48
Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
Макрон заявив, що робота «коаліції охочих» продовжиться в січні
25 грудня, 2025, 00:13

Новини

Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу
Збірна України з футзалу прибула до Словенії для проведення контрольного матчу
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
Чотириразовий олімпійський чемпіон з Росії поскаржився на низьку пенсію
У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії
У Луганську окупанти створили фейкову «Зорю», яка збирається грати у Другій лізі Росії
Паралімпієць Казік здобув нагороду на Кубку світу з лижних перегонів
Паралімпієць Казік здобув нагороду на Кубку світу з лижних перегонів
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
Росіянка, яка фотографувалася на тлі символу війни, візьме участь у етапі Кубка світу
Близько 13 млн росіян можуть страждати від важких форм лудоманії – депутат Думи
Близько 13 млн росіян можуть страждати від важких форм лудоманії – депутат Думи

Новини

Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua