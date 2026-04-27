Головна Новини
search button user button menu button

Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генштаб показав, як навчають ЗСУ у Польщі
фото: Генштаб ЗСУ

Бійців навчають ремонту бронетехніки VAB і веденню бою в міській забудові за програмою місії ЄС

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові проходять підготовку в Польщі в межах місії ЄС EUMAM Ukraine. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генштабу.

Йдеться про навчальні заходи, спрямовані на підвищення практичних навичок військовослужбовців відповідно до потреб фронту.

«У Польщі в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission Ukraine, EUMAM Ukraine) тривають навчальні заходи для Збройних сил України, які проводяться під егідою міжнародного Об'єднаного командування з бойової підготовки (Combined Arms Training Command, CAT-C)», — йдеться у повідомленні.

фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначили, що програма курсів орієнтована на прикладні компетенції. Зокрема, українські військові опановують технічне обслуговування бронетранспортерів VAB, включно з діагностикою, ремонтом і консервацією техніки в умовах бойових дій.

Окремий блок підготовки присвячений веденню бою в міській забудові. Військові відпрацьовують входження до будівель, пересування в приміщеннях і взаємодію підрозділів у складних умовах міського бою.

фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що Польща є ключовим навчальним хабом місії EUMAM Ukraine для українських військових. Це пояснюється розвиненою інфраструктурою та активною позицією Варшави у зміцненні безпеки східного флангу Європи.

Завдяки участі країн Європейського Союзу українські військовослужбовці отримують доступ до сучасних підходів підготовки та досвіду інструкторів з різних держав, після чого повертаються до виконання бойових завдань.

«Збройні сили України вдячні Польщі та всім державам – учасницям EUMAM Ukraine за послідовний внесок у зміцнення обороноздатності Збройних Сил України», – додали у Генеральному штабі.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що за останні чотири місяці Росія втратила на фронті в кілька разів більше військових, ніж Україна.

Теги: Польща ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua