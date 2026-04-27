Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі

Генштаб показав, як навчають ЗСУ у Польщі

Бійців навчають ремонту бронетехніки VAB і веденню бою в міській забудові за програмою місії ЄС

Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що українські військові проходять підготовку в Польщі в межах місії ЄС EUMAM Ukraine. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Генштабу.

Йдеться про навчальні заходи, спрямовані на підвищення практичних навичок військовослужбовців відповідно до потреб фронту.

«У Польщі в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EU Military Assistance Mission Ukraine, EUMAM Ukraine) тривають навчальні заходи для Збройних сил України, які проводяться під егідою міжнародного Об'єднаного командування з бойової підготовки (Combined Arms Training Command, CAT-C)», — йдеться у повідомленні.

фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі зазначили, що програма курсів орієнтована на прикладні компетенції. Зокрема, українські військові опановують технічне обслуговування бронетранспортерів VAB, включно з діагностикою, ремонтом і консервацією техніки в умовах бойових дій.

Окремий блок підготовки присвячений веденню бою в міській забудові. Військові відпрацьовують входження до будівель, пересування в приміщеннях і взаємодію підрозділів у складних умовах міського бою.

фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі наголосили, що Польща є ключовим навчальним хабом місії EUMAM Ukraine для українських військових. Це пояснюється розвиненою інфраструктурою та активною позицією Варшави у зміцненні безпеки східного флангу Європи.

Завдяки участі країн Європейського Союзу українські військовослужбовці отримують доступ до сучасних підходів підготовки та досвіду інструкторів з різних держав, після чого повертаються до виконання бойових завдань.

«Збройні сили України вдячні Польщі та всім державам – учасницям EUMAM Ukraine за послідовний внесок у зміцнення обороноздатності Збройних Сил України», – додали у Генеральному штабі.

