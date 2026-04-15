Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 15 квітня 2026 року

15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі.

«Главком» склав добірку головних подій 15 квітня.

Зустріч «Рамштайн»

У Берліні відбулася зустріч у форматі «Рамштайн»
У Берліні відбулася зустріч у форматі «Рамштайн»
фото: Михайло Федоров/Telegram

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», – сказав глава  України.

Візит президента до Італії

Президент подякував Мелоні за зустріч і підтримку
Президент подякував Мелоні за зустріч і підтримку
фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. «Зустріч із головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, наші потреби в додатковому захисті неба. Обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Окупанти атакували Одесу

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються
фото: Сергій Лисак/Telegram

Російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Також унаслідок атаки є загиблий та поранені.

Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі

У Збройних силах України створено воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі Олександрі Сирському. 

Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні

Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів у межах найбільшого пакета безпілотників за весь час повномасштабної війни. Поставки вже розпочалися цього місяця і включають різні типи безпілотників, які пройшли перевірку на полі бою. До пакета увійшли далекобійні ударні безпілотники, розвідувальні дрони, логістичні безпілотники та морські засоби.

Інші важливі новини

  • Суд продовжив запобіжний захід Галущенку.
  • ВАКС дозволив Тимошенко одноразовий виїзд за кордон.
  • Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми.
  • На Рівненщині водолази виявили тіло хлопчика, який зник на початку квітня.
  • Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині.
  • Україна впроваджує нову модель ведення війни.

Читайте також:

Теги: війна Одеса Володимир Зеленський Італія Міноборони Юлія Тимошенко Герман Галущенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua