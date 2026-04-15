«Рамштайн», удар по Одесі, візит Зеленського до Італії. Головне за 15 квітня 2026

Дайджест новин 15 квітня 2026 року

15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Окупанти атакували дев'ятиповерхівку в Одесі.

«Главком» склав добірку головних подій 15 квітня.

Зустріч «Рамштайн»

У Берліні відбулася зустріч у форматі «Рамштайн»

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

«Партнери на «Рамштайні» відзначили сильні позиції України на полі бою – вдячний за це кожній нашій бойовій бригаді. Є й чітке розуміння наших потреб у ППО та у спільному виробництві зброї. Головне, щоб кожне зобовʼязання, про яке оголошується, повноцінно та вчасно виконувалось. Коли забезпечення нашого захисту достатнє, у Росії немає можливості реально досягти своїх окупаційних цілей», – сказав глава України.

Візит президента до Італії

Президент подякував Мелоні за зустріч і підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. «Зустріч із головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, наші потреби в додатковому захисті неба. Обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Окупанти атакували Одесу

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються

Російська терористична армія атакувала Одесу. Зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок.

Також унаслідок атаки є загиблий та поранені.

Сирський створив міжнародну воєнну раду при Генштабі

У Збройних силах України створено воєнну експертну раду ARES (Allied Reform and Expert Support) – дорадчий орган при головнокомандувачі Олександрі Сирському.

Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні

Велика Британія передасть Україні щонайменше 120 тисяч дронів у межах найбільшого пакета безпілотників за весь час повномасштабної війни. Поставки вже розпочалися цього місяця і включають різні типи безпілотників, які пройшли перевірку на полі бою. До пакета увійшли далекобійні ударні безпілотники, розвідувальні дрони, логістичні безпілотники та морські засоби.

