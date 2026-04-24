Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Фрідріх Мерц назвав війну в Україні «можливістю» для Європи
скріншот з відео

Мерц заявив про стрімкий прорив у військових технологіях і скорочення відставання Європи

Війна в Україні, попри свою трагічність, стала каталізатором для стрімкого розвитку військових технологій у Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час пресконференції на саміті на Кіпрі. 

За словами політика, нинішня ситуація дозволила значно скоротити технологічний розрив у сфері оборони та прискорити модернізацію армій європейських країн.

«Сьогодні, на початку або в першому-другому кварталі 2026 року, я більш оптимістичний, ніж був ще два-три роки тому, тому що бачу, як швидко ми зараз надолужуємо згаяне», – підкреслив Мерц.

Канцлер наголосив, що саме повномасштабна війна, розв’язана Росією, змусила країни діяти швидше і вкладати більше ресурсів у розвиток оборонних спроможностей.

«Ми спостерігаємо військово-технологічний розвиток, який іде настільки стрімко, якого без цієї війни не було б. І в цьому, попри всю трагічність цієї війни та весь жахливий біль... полягає також велика можливість, яку ми використаємо», – заявив він.

За словами Мерца, отриманий досвід дозволяє європейським державам краще готуватися до самостійного забезпечення власної безпеки та реагування на сучасні загрози.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає сценарію, за якого російського диктатора Путіна можуть усунути представники його найближчого оточення. За його оцінкою, у такому разі переговори щодо завершення війни перейдуть до нового керівництва країни.

Сікорський підкреслив, що подібні випадки не є унікальними для історії, і звернув увагу на специфіку авторитарних режимів у воєнний період. За його словами, для таких систем завершення війни без очевидної перемоги створює ризики втрати влади, тому продовження конфлікту часто сприймається як більш безпечний сценарій для чинного керівництва.

Теги: росія Німеччина війна Україна Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Білий дім назвав «червону лінію» Трампа щодо Ірану
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua