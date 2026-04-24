Канцлер Німеччини побачив позитив від війни в Україні

Мерц заявив про стрімкий прорив у військових технологіях і скорочення відставання Європи

Війна в Україні, попри свою трагічність, стала каталізатором для стрімкого розвитку військових технологій у Європі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час пресконференції на саміті на Кіпрі.

За словами політика, нинішня ситуація дозволила значно скоротити технологічний розрив у сфері оборони та прискорити модернізацію армій європейських країн.

«Сьогодні, на початку або в першому-другому кварталі 2026 року, я більш оптимістичний, ніж був ще два-три роки тому, тому що бачу, як швидко ми зараз надолужуємо згаяне», – підкреслив Мерц.

Канцлер наголосив, що саме повномасштабна війна, розв’язана Росією, змусила країни діяти швидше і вкладати більше ресурсів у розвиток оборонних спроможностей.

«Ми спостерігаємо військово-технологічний розвиток, який іде настільки стрімко, якого без цієї війни не було б. І в цьому, попри всю трагічність цієї війни та весь жахливий біль... полягає також велика можливість, яку ми використаємо», – заявив він.

За словами Мерца, отриманий досвід дозволяє європейським державам краще готуватися до самостійного забезпечення власної безпеки та реагування на сучасні загрози.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не виключає сценарію, за якого російського диктатора Путіна можуть усунути представники його найближчого оточення. За його оцінкою, у такому разі переговори щодо завершення війни перейдуть до нового керівництва країни.

Сікорський підкреслив, що подібні випадки не є унікальними для історії, і звернув увагу на специфіку авторитарних режимів у воєнний період. За його словами, для таких систем завершення війни без очевидної перемоги створює ризики втрати влади, тому продовження конфлікту часто сприймається як більш безпечний сценарій для чинного керівництва.