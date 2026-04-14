18 курей, пес та півень в «копійці». Що відомо про 69-річного вдівця, який зворушив всю Україну  

Юлія Відміцька
Микола Матвєєнко евакуювався з Чернігівщини до Кіровоградської області
фото: Суспільне Кропивницький

Чоловік покинув рідне село, яке межує з РФ через постійні обстріли 

Микола Матвєєнко в 69 років вирішив покинути рідне місце – Чернігівщину через російські обстріли та переїхати до Кіровоградщини. До нового міста чоловік узяв із собою 18 курей, півня та собаку Жулю, з якими він подолав 700 кім. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Кропивницький.

Микола Матвєєнко народився в селі Камінь Новгород-Сіверської громади Чернігівської області. Він покинув своє село через постійні обстріли. «Через постійні обстріли та мінування території в Камені не залишилося нікого. Я – останній, хто виїхав звідти», – розповів чоловік. 

Із собою Микола Матвєєнко вирішив забрати все своє господарство. Він забрав своїх тварин: 18 курей, півня, півторарічну собаку Жулю та запас продуктів. «Майно – яке було майно в батьківській хаті – привіз: холодильник, пральну машинку. Два мішки картоплі на посадку привіз», – поділився переселенець.

фото: Суспільне Кропивницький

За словами чоловіка, після нелегкої поїздки його 43-річний ВАЗ (автомобіль), відомий як «жигулі» та«копійка», потребує ремонту. Тепер чоловік житиме в будинку родичів, який належав батькам дружини його брата на Кіровоградщині. Дім стояв порожнім сім років.

Під час своєї поїздки Микола Матвєєнко з’явився в новинах. Він вразив мережу своїм вчинком, а саме тим, що він не залишив своє господарство та тварин у прифронтовому селі.

фото: Суспільне Кропивницький

Коли він їхав, то був вимушений зупинитися, адже автівка зламалася. Тоді переселенець зустрівся з поліцією, яка допомогла йому відбуксувати автівку до автосервісу. «Зчеплення – швидкість не перемикається. Заїхав у якийсь провулок. Став посеред дороги. Хвилин за 20 приїжджають дві машини, поліція. Спитали, що сталось, сказав, що зламався. Домовились вони там зі станцією техобслуговування, поліція мене підчепила й ми по Києву з курочками – спереду з мигалками одна машина йде, друга мене на мотузці тягне, я сиджу – пан», – зазначив українець.

За словами Миколи Матвєєнко, він уже двічі переселенець. «Народився в селі Камінь Новгород-Сіверського району Чернігівської області, закінчив 10 класів школи й переїхав у Донецьк – на зварювальника вивчився, в армію пішов, служив на Уралі, на космодромі був. Потім переїхав у Харцизьк. І там жив», – поділився мешканець Чернігівщини. Врешті у 2019 році чоловік повернувся до рідного села, щоб доглядати за матір’ю.

За два дні до початку повномасштабного вторгнення Микола Матвєєнко втратив дружину. Він вважає, що вона загинула через війну, а не хворобу. Через початок вторгнення чоловік не зміг бути присутнім на похоронах своєї дружини.

«В Донецьку там автобус був підірваний. Мені здається, що вона там підірвалась. Але написали – ковід. Так у висновку написали. Ну я ж зібрався їхати. Виїжджаю на трасу, дивлюся – танки йдуть. Це було 24 лютого. Танки йдуть, я розвернувся і поїхав назад. Так на похорон і не з’їздив», – пояснив він.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у столиці патрульні надали допомогу 70-річному водієві старенького «Жигуля», чия історія вразила правоохоронців. Цим чоловіком виявився Микола Матвєєнко, який через російську агресію вдруге втратив дім, зламався на дорозі вже в Києві.

Про розгубленого дідуся біля несправного авто повідомив уважний перехожий. На місці інспектори побачили синій ВАЗ, який буквально припав до землі під вагою майна.

