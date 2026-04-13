Війна на Близькому Сході спричинила авіаколапс: рейси зникають один за одним

Авіакомпанії змінюють розклади до осені 2026 року

Світові авіаперевезення серйозно порушені через війну в Ірані – ключові авіаційні хаби, зокрема Дубай, Доха та Абу-Дабі, були закриті, через що тисячі пасажирів не можуть вилетіти за планом. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Серед найбільших перевізників, які різко скоротили або скасували рейси – Air France-KLM, Delta Air Lines та Lufthansa Group.

Air France припинила польоти з Тель-Авіва, Бейрута, Дубая та Ер-Ріяда до 3 травня, тоді як KLM зупинила рейси до Ер-Ріяда, Даммама та Дубая до 17 травня.

Delta скасувала маршрут Нью-Йорк – Тель-Авів і відклала запуск рейсів з Атланти та Бостона до Ізраїлю щонайменше до вересня. Lufthansa разом із дочірніми компаніями призупинила польоти до Тель-Авіва і Дубая до 31 травня, а також до низки міст регіону до 24 жовтня.

Інші авіакомпанії також масово вводять обмеження: Aegean, airBaltic, Air Canada, Air Europa, Cathay Pacific, Finnair, flynas, British Airways (IAG), Iberia Express, Japan Airlines, LOT, Eurowings, Malaysia Airlines, Norwegian Air, Pegasus Airlines, Royal Air Maroc, Qantas, Qatar Airways, Singapore Airlines, SunExpress та Wizz Air.

Окремі перевізники, навпаки, частково відновлюють або збільшують кількість рейсів: зокрема, Emirates працює за скороченим розкладом після часткового відкриття повітряного простору, Etihad виконує рейси до приблизно 80 напрямків, а Qatar Airways поступово нарощує мережу до понад 120 напрямків до середини травня.

Зміни в розкладі діятимуть щонайменше до літа й осені 2026 року залежно від безпекової ситуації.

До слова, європейські аеропорти можуть зіткнутися з системним дефіцитом авіаційного палива вже найближчими тижнями, якщо судноплавство через Ормузьку протоку не буде повністю відновлене.