18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)

Старенький «Жигуль» подолав складний маршрут на шляху до безпеки власника, але зламався посеред Києва

Втративши під час обстрілу дружину, чоловік зібрав усе життя в автівку та рушив у безпечніший регіон

У столиці патрульні надали допомогу 70-річному водієві старенького «Жигуля», чия історія вразила правоохоронців. Чоловік, який через російську агресію вдруге втратив дім, зламався на дорозі вже у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Патрульної поліції.

Про розгубленого дідуся біля несправного авто повідомив уважний перехожий. На місці інспектори побачили синій ВАЗ, який буквально припав до землі під вагою майна. На багажнику власник закріпив клітки з 18 курями, а в салоні з ним їхав вірний пес.

Клітка з птахами на багажнику авто скриншот відео

З’ясувалося, що спочатку чоловік втратив дім на Донеччині, а після переїзду на Чернігівщину внаслідок обстрілу загинула його дружина. Залишившись один, вдівець зібрав усе життя в автівку та рушив у безпечніший регіон. Він не зміг покинути господарство, тож птахи та собака стали його єдиною живою згадкою про дім.

70-річний чоловік, який евакуювався з Донеччини на Чернігівщину, знову змушений був вирушити у дорогу через наближення фронту. Під час однієї з ворожих атак загинула його дружина.



Усе, що залишилося від життя – старенький ВАЗ, у який він завантажив речі, побутову техніку, 18… pic.twitter.com/tVW9aCxWBj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 10, 2026

Патрульні відбуксирували «дім на колесах» до автосервісу скриншот відео

Патрульні допомогли чоловікові відбуксирувати автомобіль до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити авто та рушити далі, та подякували заявнику: «Саме з таких вчинків починається справжня турбота одне про одного». Наразі водій та його улюбленці у безпеці.

Нагадаємо, через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками.