18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)
Втративши під час обстрілу дружину, чоловік зібрав усе життя в автівку та рушив у безпечніший регіон
У столиці патрульні надали допомогу 70-річному водієві старенького «Жигуля», чия історія вразила правоохоронців. Чоловік, який через російську агресію вдруге втратив дім, зламався на дорозі вже у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відео Патрульної поліції.
Про розгубленого дідуся біля несправного авто повідомив уважний перехожий. На місці інспектори побачили синій ВАЗ, який буквально припав до землі під вагою майна. На багажнику власник закріпив клітки з 18 курями, а в салоні з ним їхав вірний пес.
З’ясувалося, що спочатку чоловік втратив дім на Донеччині, а після переїзду на Чернігівщину внаслідок обстрілу загинула його дружина. Залишившись один, вдівець зібрав усе життя в автівку та рушив у безпечніший регіон. Він не зміг покинути господарство, тож птахи та собака стали його єдиною живою згадкою про дім.
Патрульні допомогли чоловікові відбуксирувати автомобіль до автосервісу, щоб чоловік міг полагодити авто та рушити далі, та подякували заявнику: «Саме з таких вчинків починається справжня турбота одне про одного». Наразі водій та його улюбленці у безпеці.
Нагадаємо, через критичне загострення безпекової ситуації та постійні обстріли з боку російських окупантів, на Донеччині розширено перелік населених пунктів, де запроваджується примусова евакуація дітей із батьками або законними представниками.
