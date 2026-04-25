Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT

Європейці дедалі більше розуміють, що цілі України та Росії є несумісними, а єдиний розумний курс – не дозволити Кремлю перемогти

Європейські країни змушені адаптувати свої стратегії до тривалого протистояння в Україні, адже сподівання на швидкий мир згасають, а залученість Вашингтона в дипломатичне врегулювання наразі не є визначальною. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Адміністрація США наразі зосередила значну частину уваги на війні з Іраном, тож очікування щодо врегулювання шляхом переговорів зменшилися. Це залишає Україну сам на сам із війною на виснаження проти Росії без чіткої перспективи завершення. Жодна зі сторін наразі не має явної переваги, і мало хто вірить, що мир можливий без активної участі США та тиску на Росію, який президент США Дональд Трамп застосовує неохоче.

Також немає очевидного посередника, який міг би замінити США у переговорному процесі і мав би значний вплив на обидві сторони. За словами аналітика Джеймса Шерра, через 15 місяців після того, як Трамп обіцяв за один день закінчити війну, сторони фактично повернулися до початкової точки. Президент Зеленський при цьому «втратив 80 відсотків ілюзій» щодо підтримки Білого дому, а українці переконані: розв’язка відбудеться на полі бою.

Європейці дедалі більше розуміють, що цілі України та Росії є несумісними, а єдиний розумний курс – не дозволити Кремлю перемогти. Потужним знаком відданості ЄС став кредит у розмірі €90 мільярдів, наданий на тлі певної байдужості Америки. Крім того, Європа посилила тиск на економіку РФ двома новими пакетами санкцій, що цілять у нафтовий експорт та «тіньовий флот».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що Росія ніколи не сприймала переговори серйозно, тому військова допомога залишається пріоритетом. Попри сподівання Брюсселя, що Путін змириться з поточними «здобутками», у ЄС визнають: диктатор хоче домовлятися виключно з Вашингтоном, ігноруючи європейських лідерів.

Наразі жодна зі сторін не відчуває нагальної потреби у перемовинах. Україна має достатньо ресурсів, щоб утримувати позиції та завдавати ударів по російській нафтовій інфраструктурі, тоді як армія РФ зазнає колосальних втрат заради мізерних просувань. Олександр Габуєв із Carnegie Russia Eurasia Center зазначає, що Києву не потрібна «угода за будь-яку ціну» вже цього року.

Водночас експертка Клаудія Мейджор вказує на критичну проблему: у Європи досі немає чіткої стратегії перемоги України. Надання обмежених ресурсів дозволяє ЗСУ залишатися «у грі», але не створює вирішального тиску на Москву. Захід фактично чекає на внутрішні зміни в РФ – смерть лідера або економічний крах, проте перспектива мирної угоди залишається такою ж віддаленою, як і на початку конфлікту.

