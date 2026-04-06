Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову

Китай уважно стежить за ослабленням США на тлі війни з Іраном

Світ може опинитися на порозі Третьої світової війни, якщо одночасно загостряться конфлікти в Європі, на Близькому Сході та в Південно-Східній Азії. Вирішальну роль у цьому може відіграти лідер Китаю Сі Цзіньпін. Про це заявив британський полковник у відставці Філіп Інгрем для «24 Каналу», пише «Главком».

За його словами, саме дії Китаю можуть стати тригером глобального конфлікту.

«Ключовими є дії Сі Цзіньпіна у Південно-Східній Азії, початок дестабілізації у Південнокитайському та Східнокитайському морях. Особливо навколо Тайваню», – підкреслив він.

Інгрем вважає, що Китай уважно стежить за ослабленням США на тлі війни з Іраном і може скористатися цим для посилення свого впливу. Зокрема, мова йде як про дипломатичний тиск, так і потенційні військові сценарії.

Водночас він не виключає силового варіанту, якщо обставини складуться на користь Пекіна.

«Не думаю, що він хоче брати Тайвань силою. Хоча він заявляв, що готовий це зробити. Але якщо він наважиться, то коли США будуть найслабші політично, економічно та воєнно, тобто коли не зможуть відповісти. Тому у Сі Цзіньпіна є вікно для прийняття рішення. За цим варто дуже уважно стежити. Якщо він все-таки піде на воєнне вторгнення, то ми опинимося в умовах Третьої світової», – вважає полковник.

За словами Інгрема, одночасне ведення кількох масштабних воєн стане критичним викликом не лише для США, а й для всього світу. У такому разі країнам доведеться перейти до повної мобілізації ресурсів.

«Єдиний спосіб підтримувати операції такого масштабу – це повна мобілізація держави. Тобто світові економіки повинні перейти від моделі, за якої вони виділяють додаткові засоби на підтримку тих, хто залучений до конфлікту, за якої вся економіка зосереджується на тотальній війні. Тоді все працює на підготовку до війни», – пояснив Філіп Інгрем.

Раніше Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни. Президентка Урсула фон дер Ляєн пояснила, попри усі заяви алармістів, які стверджують, що світ нібито рухається до Третьої світової війни, насправді це далеко не так. Хоча нинішній час, безумовно, дуже небезпечний.