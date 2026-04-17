Reuters: Через війну в Ірані США можуть затримати поставки зброї європейським союзникам

Навантаження на оборонно-промисловий комплекс США суттєво зросла після початку війни в Ірані

Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі затримки у виконанні раніше укладених контрактів на постачання озброєння. За даними джерел, знайомих із ситуацією, причиною стало вичерпання американських оборонних запасів на тлі триваючого конфлікту з Іраном. Очікується, що це рішення найбільше зачепить країни Скандинавії та Балтійського регіону. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Йдеться зокрема про озброєння, придбане через програму прямих іноземних військових продажів (FMS), яке ще не було відвантажене замовникам. Офіційні відомства США, зокрема Білий дім та Пентагон, поки не надали коментарів щодо цієї ситуації.

Навантаження на оборонно-промисловий комплекс США суттєво зросло після початку авіаударів по іранських об'єктах у лютому. Американські чиновники висловлюють занепокоєння, що індустрія не встигає за попитом, який стабільно високий ще з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну та воєнних дій у Секторі Гази.

Додатковим фактором виснаження ресурсів стала інтенсивна повітряна кампанія: Тегеран атакував країни Перської затоки сотнями ракет та дронів. Для їхнього перехоплення США активно використовують дефіцитні ракети до систем Patriot (зокрема PAC-3), які також є критично важливими для захисту української інфраструктури від балістичних ударів.

Як відомо, міністр оборони Михайло Федоров обговорив з генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом посилення протиповітряної оборони України, пришвидшення постачання ракет до систем Iris-T і до F-16.

«Провів зустріч із генеральним директором Diehl Defence Гельмутом Раухом – провідним німецьким виробником озброєння та систем протиповітряної оборони. Обговорили конкретні рішення для посилення ППО України й розвиток спільних проєктів», – каже він.