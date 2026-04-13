У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)

У понеділок, 13 квітня, російські окупаційні війська атакували Херсон за допомогою безпілотника. Ворожий дрон поцілив у легковий автомобіль, у якому перебували люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Повідомляється, що внаслідок влучання боєприпасу в автівці виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості.

фото: МНС Херсонщини

«Сьогодні в одному з районів міста ворожий дрон влучив у легковий автомобіль, внаслідок чого виникла пожежа», – йдеться у повідомленні відомства.

Рятувальники, які прибули на місце події, працювали в умовах високої загрози повторних ударів. Попри небезпеку, вогнеборцям вдалося оперативно ліквідувати займання та запобігти вибуху палива.

«Рятувальники, працюючи під загрозою повторних ударів, змогли оперативно ліквідувати займання», – повідомили у міністерстві.

«Главком» писав, що у Херсоні зафіксовано численні факти дистанційного мінування житлових кварталів та стратегічних об'єктів новими російськими протипіхотними мінами типу «Пряник» (також відомі як «Плюшка»). Ці пристрої вкрай важко помітити, а їхня детонація відбувається при найменшому контакті.

Нагадаємо, російські окупаційні війська перетворили щоденні обстріли Херсона на полювання за мирними мешканцями. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій міжнародної спільноти, щоб покласти край системному вбивству цивільних.

За словами президента, ситуація в Херсоні та прибережних громадах області вийшла за межі звичайних воєнних дій. Росіяни використовують дрони та артилерію для цілеспрямованих атак на перехожих, громадський транспорт та цивільні автівки.