Залужний описав, як він бачить перемогу України у війні

Ексголовком ЗСУ заявив, що для нього перемога базується на трьох фундаментальних відчуттях

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний окреслив особисте бачення перемоги України у війні з Росією. Про це він заявив під час спілкування зі студентами, повідомляє «Главком» із посиланням на «Фабрику новин».

Дипломат наголосив, що для нього як для громадянина перемога базується на трьох фундаментальних відчуттях, першим з яких є абсолютна безпека. За словами Залужного, він хоче відчути себе в безпеці вже за 16-17 хвилин після оголошення перемоги і чітко знати, що його онукам більше не доведеться воювати.

Другим важливим аспектом перемоги колишній головком вважає відчуття необмежених перспектив для розвитку країни та кожної окремої родини. Він зазначив, що Україна, яка заплатила за свою свободу неймовірно високу ціну, має отримати шанс на потужний економічний ріст.

«Я хочу отримати відчуття того, що моя країна, мої діти, моя сім’я мають необмежені перспективи для розвитку. Це про те, що ця країна, знесилена війною, отримала перспективу через залучення довгострокових програм та коштів», – пояснив Залужний.

Окрему увагу дипломат приділив питанню територіальної цілісності, навівши емоційне порівняння з власним домом та сусідом-загарбником. Валерій Залужний підкреслив, що питання відібраних територій ніколи не може бути остаточно закритим, поки справедливість не буде відновлена.

«Якщо з’ясується, що в цьому моєму домі шматок мого городу або мій сарай забере мій сусід, єдине, що я зроблю, коли буду помирати, заставлю свого сина поклястися, що він поверне собі і сарай, і цей город», – додав він.

Залужний переконаний, що ця клятва має передаватися з покоління в покоління, поки Україна не поверне все своє. На думку дипломата, саме поєднання відчуття повної фізичної безпеки, економічного процвітання та відновлення територіальної справедливості і складатиме ту перемогу, на яку заслуговує український народ.

Раніше керівник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.