Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України

Президент Стубб назвав цифри втрат за чотири місяці та пояснив роль дронів на фронті

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що за останні чотири місяці Росія втратила на фронті в кілька разів більше військових, ніж Україна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

За словами лідера Фінляндії, динаміка втрат на фронті демонструє значну перевагу України у знищенні живої сили противника. «Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці – вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів», – заявив президент Фінляндії.

Він також уточнив співвідношення втрат сторін, наголосивши, що на одного загиблого українського військового припадає приблизно п’ять загиблих російських. За його словами, така ситуація стала можливою, зокрема, завдяки активному використанню безпілотників.

Стубб підкреслив, що технологічна складова війни, зокрема дрони, відіграє дедалі більшу роль у знищенні сил противника та зміні тактики ведення бойових дій.

Нагадаємо, що Росія розгортає інфраструктуру для запуску реактивних безпілотників поблизу українського кордону, що може свідчити про підготовку до нових типів атак.

Йдеться про об’єкт в Орловській області РФ, приблизно за 160 кілометрів від кордону з Україною. На території поблизу покинутого села Цимбулова зафіксували щонайменше чотири пускові установки.

За даними аналітиків, дві з них мають довжину близько 85 метрів. Такі параметри свідчать про їхнє призначення для запуску реактивних дронів, яким необхідна довша дистанція розгону перед злетом.