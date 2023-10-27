РФ атакувала дронами південь України, є влучання

Окупанти спрямували на дві південні області шість дронів-камікадзе

Ворог знову випробував нову тактику дронової атаки

У ніч на 27 жовтня російські загарбники атакували південь України дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує «24 канал».

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За словами Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нову тактику дронової атаки. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним.

Так, ворог двічі атакував південні регіони шістьма дронами, з них п’ять були знищені.

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«Два – на Миколаївщині, три – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована. Рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали», – зазначила Гуменюк.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаївщина зазнала ворожої атаки БпЛА типу Shahed 131/136. Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

«Вночі, 27 жовтня, за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих», – розповів Кім.

Як повідомлялося, 26 жовтня було зафіксовано підвищену активність безпілотної розвідки російських окупаційних військ.

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Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень.