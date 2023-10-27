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РФ атакувала дронами південь України, є влучання

Оксана Воронцова
glavcom.ua
РФ атакувала дронами південь України, є влучання
Окупанти спрямували на дві південні області шість дронів-камікадзе
фото з відкритих джерел

Ворог знову випробував нову тактику дронової атаки

У ніч на 27 жовтня російські загарбники атакували південь України дронами-камікадзе. Унаслідок обстрілу виникла пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує «24 канал».

За словами Гуменюк, цієї ночі ворог випробував знову нову тактику дронової атаки. Таким чином, загарбники прилаштовуються і намагаються знайти спосіб, який буде для них максимально ефективним.

Так, ворог двічі атакував південні регіони шістьма дронами, з них п’ять були знищені.

«Два – на Миколаївщині, три – на Херсонщині. На жаль, відбулося влучання в об'єкт інфраструктури, виникла пожежа. Але вона не критична, локалізована. Рятувальники працюють. Головне, що люди не постраждали», – зазначила Гуменюк.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що Миколаївщина зазнала ворожої атаки БпЛА типу Shahed 131/136. Два з них було знищено силами та засобами протиповітряної оборони.

«Вночі, 27 жовтня, за межами міста Вознесенськ зафіксовано удари ворожими БпЛА типу Shahed 131/136. Внаслідок влучання відбулось пожежа, яка була локалізована о 06:00. Без постраждалих», – розповів Кім.

Як повідомлялося, 26 жовтня було зафіксовано підвищену активність безпілотної розвідки російських окупаційних військ.

Триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень. 

Теги: росія окупанти війна безпілотник

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