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Спецпризначенці СБУ знищили «жирну ціль» (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Спецпризначенці СБУ знищили «жирну ціль» (відео)
фото: скрін із відео

Це вже четвертий «ТОР» на рахунку СБУ тільки за березнь

В окупантів поменшало зенітно-ракетних комплексів «ТОР-М2». Один з таких днями ефектно знищили спецпризначенці Служби безпеки України.

Зазначається, що атаку реалізували спецпризначенці Центру спецоперацій «А». Російський зенітно-ракетний комплекс «ТОР-М2» розлетівся на шматки після влучення українського дрона-камікадзе.

«На рахунку наших воїнів це вже четвертий «ТОР» тільки за березнь! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: «а что случілось?», – зазначають в СБУ.

Ще однією мішенню спецпризначенців став російський «Град», який після влучання дрона також перетворився на металобрухт.

Нагадаємо, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: війна СБУ росія окупанти

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