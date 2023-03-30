Суд не дозволив УПЦ МП залишитися в Лаврі, Путін збільшує чисельність армії. Головне за 30 березня
Цьогорічний призов у РФ буде більшим, відносно попередніх років
У Росії розпочнеться новий призов, в Україні з’явиться реєстр «ухилянтів», Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Лаври. Ці та інші події 30 березня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.
Суд відхилив позов Московського патріархату
Представники Української православної церкви Московського патріархату звернулись до Господарського суду, бо не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. Однак суд відхилив позов.
Крім того, сьогодні Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Лаври. Таким чином, управління майном Лаври перейшло до держави.
У Росії 1 квітня розпочинається весняний призов
Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про весняний призов, в рамках якого з 1 квітня по 15 липня до армії має вступити 147 тисяч росіян.
Згідно з указом, призиватимуть осіб з 18 до 27 років.
Російські ЗМІ зазначають, що цьогорічний призов більший, відносно попередніх років – минулого року весною до російської армії вступило 134,5 тисяч людей, восени – 120 тисяч.
Евакуація дітей з Авдіївки
В Авдіївці на Донеччині наступного тижня планують провести примусову евакуацію шістьох дітей, які залишилися в місті. У місті залишаються шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50. На даний момент батьки ховають дітей від представників влади і волонтерів.
В Україні з'явиться реєстр «ухилянтів»
Нардеп та член комітету Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський анонсував законопроєкт про реєстр «ухилянтів». Якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до ТЦК, але не прийшов – наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані – імʼя, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена.
Китай готується до війни
Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що готується до війни. У березні на щорічному засіданні китайського парламенту і його вищого політичного консультативного органу Сі порушив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах, в одній з яких закликав своїх генералів «наважитися воювати».
Зокрема, у своїй четвертій промові 13 березня 2023 року Сі оголосив, що «суттю» його великої кампанії є «об'єднання батьківщини», натякаючи на зв'язок між поглинанням Тайваню і розхваленою кампанією, спрямованою на те, щоб зробити Китай знову великим.
Нагадаємо, триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та трьох авіаційних ударів, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.
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