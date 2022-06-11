Z-перформанс: у РФ над важко пораненим солдатом співають пісні (відео)

Над важкопораненим російським солдатом під камери співають «Мы за ценой не постоим»

«Нас ждет огонь смертельный», – співали росіяни над ліжком солдата, що помирає внаслідок поранення на війні в Україні

Росіяни продовжують дивувати світ своєю жорстокістю та цинізмом. Навіть до власних солдат, які гинуть чи отримують поранення на війні в Україні, немає співчуття. Для російської влади поранені військові – розмінна монета.

Черговим свідчення цього став черговий перформанс, організований російською владою у лікарні, де перебувають поранені військові. Так, у палату до важкопораненого російського солдата прийшли під камери заспівати пісню «Ми за ціною не постоїмо». Відео цього дійства оприлюднив Telegram-канал InformNapalm.

Як повідомлялося, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб.