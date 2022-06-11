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    Соціум

    Z-перформанс: у РФ над важко пораненим солдатом співають пісні (відео)

    Над важкопораненим російським солдатом під камери співають &laquo;Мы за ценой не постоим&raquo; - Z-перформанс: у РФ над важко пораненим солдатом співають пісні (відео)
    Над важкопораненим російським солдатом під камери співають «Мы за ценой не постоим»
    фото: скріншот із відео

    «Нас ждет огонь смертельный», – співали росіяни над ліжком солдата, що помирає внаслідок поранення на війні в Україні

    Росіяни продовжують дивувати світ своєю жорстокістю та цинізмом. Навіть до власних солдат, які гинуть чи отримують поранення на війні в Україні, немає співчуття. Для російської влади поранені військові – розмінна монета.

    Черговим свідчення цього став черговий перформанс, організований російською владою у лікарні, де перебувають поранені військові. Так, у палату до важкопораненого російського солдата прийшли під камери заспівати пісню «Ми за ціною не постоїмо». Відео цього дійства оприлюднив Telegram-канал InformNapalm.

    Як повідомлялося, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 російських окупантів. А загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 червня орієнтовно склали 32050 осіб.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Z-перформанс: у РФ над важко пораненим солдатом співають пісні (відео)