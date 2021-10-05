РНБО готує нове засідання: коли та що планують розглянути

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що все залежить від Зеленського

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що все залежить від Зеленського

Наступне засідання Ради нацбезпеки буде присвячене контрабанді та надрам

Рада національної безпеки і оборони України проведе засідання 8 або 15 жовтня. Остаточна дата залежить від рішення президента Володимира Зеленського, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

«Найближче засідання Ради національної безпеки і оборони має відбутися або в цю п'ятницю (8 жовтня – ред.), або в наступну п'ятницю (15 жовтня – ред). Це залежить від того, яке рішення прийме президент нашої країни», – зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди та використання надр країни.

«Кожен відповідальний державний орган повинен буде відзвітувати по кожній особі, на яку було накладено санкції за контрабанду. Друга ситуація буде пов'язана з надрами. Ми вже майже закінчили ситуацію, пов'язану з публічним (освітленням – ред.) з усіма надрами. Вона буде у відкритому доступі, і ви все це побачите після засідання РНБО», – розповів Данілов.

Він також підкреслив, що під час засідання будуть розглядати ті ліцензії, які сьогодні у багатьох компаній зазначені на офшорних фірмах та додав, що найближчими днями РНБО прийме рішення «щодо ситуації зі злодіями в законі».

Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками. Однак, він поки що працює з перебоями.

До слова, напередодні у Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. «Різні фінансові групи, олігархи, державні зрадники бояться, щодня кожен відчуває тиск. І люди оцінили це, суспільство повірило», – зауважив він.

Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.