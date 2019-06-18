Huawei очікує втрат на $30 млрд через санкції США



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Прибуток телекомунікаційного гіганта складе близько 100 млрд доларів

Засновник Huawei Жень Чженфей заявив, що прибутки його компанії за підсумками 2019 року впадуть на 30 млрд доларів через санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє видання The Straits Times.

Прибуток телекомунікаційного гіганта складе близько 100 млрд доларів, хоча раніше компанія розраховувала на отримання виручки у розмірі 125 млрд доларів.

«Ми не очікували, що США так рішуче нападуть на Huawei. Ми не очікували, що США так сильно вплинуть на наші ланцюжки поставок — не тільки заблокують поставки комплектуючих, але також і нашу участь у міжнародних організаціях», — зазначив Жень Чженфей.

При цьому засновник Huawei зазначив, що «ніхто не вийде переможцем» у війні між компанією та владою США. Що стосується самого виробника, то в компанії сподіваються повернутися до позитивної динаміки доходів до 2021 року.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також повідомлялося, що США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.

У середині травня Трамп оголосив у США надзвичайний стан для захисту мереж зв'язку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».