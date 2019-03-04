Потрібно тотально змінити принципи роботи «Укроборонпрому»

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час війни доволі небезпечно займатись такими речами, але ситуація продемонструвала, що відкладати немає куди

Президент сьогодні виклав твіт щодо проблеми «оборонної контрабанди»: «Ми давно планували засідання РНБО з питань реформування «Укроборонпрому» та посилення прозорості його діяльності, розширення урядового, парламентського та суспільного контролю за діяльністю оборонного сектора. Зранку доручив Олександру Турчинову підготувати це засідання на середу».

Вперше спонукання НАБУ до розслідування, звільнення – чит. «позбавлення посадових важелів впливу фігуранта серйозної справи» (сьогодні зранку підписано указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО, знято його і з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю), інші подібні робочі моменти – це вже деталі.

Принциповою є підготовка тотальної зміни принципів роботи «Укроборонпрому». Так, під час війни тим трохи запізно і доволі небезпечно займатись, але ситуація продемонструвала, що відкладати немає куди. Робота 125-хх державних і казенних підприємств та 9-х акціонерних товариств мусить стати як мінімум трохи прозорішою і придатною хоча би для антикорупційного контролю. Тобто, вирішуватиметься питання не по справі Гладковського-Свинарчука – таких справ там за ці роки мали би бути сотні й тисячі, особливо в періоди найбільш активного розпродажу оборонки Гриценком, Лєбєдєвим, Саламатіним... Тільки от цих справ не було. Але лишається шанс, що будуть. Як будуть і інші справи щодо теперішньої ситуації. Я не вірю, що з Гладковським це була одна-єдина шпарина для корупції і зловживань, всі решта – ідеальні і законослухняні. НАБУ чи ГПУ варто перетрусити угоди по всьому Укроборонпрому хоча би за роки війни: можливість зловживати, як бачимо, була. Значить, точно були і бажаючі цією можливістю скористатись. Просто решта не були такі близькі до президентських структур – тому перед виборами, та й взагалі виявились нецікаві ні Бігусу, ні якомусь іншому «щирому шукачу правди».

Джерело: блог Олексія Голобуцького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»