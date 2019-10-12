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    Імпічмент Трампа: у Конгрес викликають ще п'ять чиновників з Білого дому

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    Імпічмент Трампа: у Конгрес викликають ще п'ять чиновників з Білого дому

    Основна частина слухань запланована на наступний тиждень

    В Конгрес США для дачі показань про телефонній розмові президентів США і України Дональда Трампа і Володимира Зеленського викликають щонайменше, п'ять нинішніх і колишніх високопоставлених чиновників адміністрації США.

    Про це повідомляє CNN.

    Як повідомляється, основна частина слухань запланована на наступний тиждень.

    Таким чином, 14 жовтня в Конгрес запрошена колишня радниця президента Дональда Трампа, яка відповідала за питання Росії і України Фіона Хілл.

    Наступного дня, 15 жовтня, сплановані слухання з заступником помічника держсекретаря США Джорджем Кентом, який займається, зокрема, українським напрямком.

    У четвер, 17 жовтня, очікується проведення слухань з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом і радником державного секретаря США Ульріхом Брехбулом, прізвища яких неодноразово фігурували у скарзі розвідника США.

    Для свідчень у Палаті представників повинен прибути також тимчасовий повірений у справах США в Україні Білл Тейлор.

    Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках,  заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Нагадаємо, 3 жовтня ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер свідчив в Конгресі США.

    Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Волкер і Йованович не можуть свідчити щодо імпічменту Трампа.

    Натомість у Конгресі звинуватили Помпео в залякуванні свідків в «українській справі».

    ЄС США Дональд Трамп посол імпічмент Майк Помпео
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