Ізраїль вирішив скасувати всі карантинні обмеження

Жителі Ізраїлю все ж будуть зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях

Карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності на коронавірус став низьким

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти з 1 червня всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє видання Newsru.co.il.

У відомстві зазначили, що карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності на коронавірус став низьким. При цьому дана тенденція зберігається вже тривалий час, незважаючи на пом'якшення карантину і роботу освітніх установ.

В Ізраїлі після скасування карантину зникне необхідність в «зелених паспортах», також будуть скасовані обмеження «фіолетового стандарту».

Однак жителі країни будуть зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях.

Нагадаємо, популярне туристичне місце Ейфелева вежа у Парижі відновить свою роботу 16 липня. Її закривали на карантин у межах заходів боротьби з поширенням Covid-19. Кількість відвідувачів обмежать до 10 тисяч на день, що вдвічі менше, ніж до пандемії.

Також цього тижня Чехія вступила в черговий етап послаблення карантинних обмежень.