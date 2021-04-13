Полтавщина цього тижня перейде до «червоної» зони

Торгівлю і Полтавській області обмежать через погіршення епідеміологічної ситуації

Регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій готує засідання, на якому визначать обмеження, які будуть діяти в області

У четвер, 15 квітня, Полтавська область перейде до «червоної» зони карантину. У регіоні почнуть діяти жорсткі обмеження. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«За результатами (засідання – ред.) Державна комісія вирішила встановити:

– з 00:00 15 квітня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Полтавської області, і застосувати на території Полтавської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – написав він.

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що найближчим часом регіональна комісія з питань надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому визначать обмеження, які будуть діяти в регіоні.

Загалом обмеження «червоної» зони передбачають, що в регіоні буде заборонена робота торгових центрів. Кафе та ресторани будуть працювати лише на винос, школярі перейдуть на дистанційну форму навчання.

При цьому місцевій владі дозволили самостійно вводити обмеження на роботу громадського транспорту.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів за захворюваністю на Covid-19. Тоді ж стало відомо, що Донецька, Полтавська та Черкаська області – на межі потрапляння в «червону» зону.

Зараз в «червоній» зоні перебувають 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У «помаранчевій» зоні залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

Ще три області «жовті» – Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська.

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на ранок 13 квітня. Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 136,6 млн.