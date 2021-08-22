G7 екстрено збереться для обговорення Афганістану: деталі

Борис Джонсон оголосив збір для обговорення ситуації в Афганістані та безпеки Європи

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що збере лідерів G7 для термінових переговорів через Афганістан

У цьому році у Великій сімці головує Великобританія. У неформальну організацію також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок.

«Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарній кризі і підтримки афганського народу для закріплення досягнень останніх 20 років», – написав Джонсон у своєму Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Як повідомлялося, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в суботу, 21 серпня, відвідуючи табір афганських біженців в Іспанії, підтвердила факт контактів ЄС з ісламістським рухом «Талібан», який захопив владу в Афганістані.

Нагадаємо, що в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

У США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Як повідомлялося, Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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