G7 екстрено збереться для обговорення Афганістану: деталі

У цьому році у Великій сімці головує Великобританія. У неформальну організацію також входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон збере лідерів G7 для термінових переговорів щодо ситуації в Афганістані у вівторок.

«Життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство працювало разом для забезпечення безпечної евакуації, запобігання гуманітарній кризі і підтримки афганського народу для закріплення досягнень останніх 20 років», – написав Джонсон у своєму Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.