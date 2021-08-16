Із середи українці будуть отримувати нагороди за вакцинацію
Міністр охорони здоров'я розкрив подробиці
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. Про це він заявив у ефірі каналу Україна 24.
За вакцинацію від коронавірусу українці, за словами міністра, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».
«Всі, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, із середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК», – сказав він.
Раніше Ляшко закликав не припиняти вакцинацію на свята, а щеплювати людей просто неба.
Нагадаємо, за добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 160 тисяч людей.