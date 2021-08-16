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    Із середи українці будуть отримувати нагороди за вакцинацію

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    Хто ще не вакцинувався, має шанс на сюрприз - Із середи українці будуть отримувати нагороди за вакцинацію
    Хто ще не вакцинувався, має шанс на сюрприз

    Міністр охорони здоров'я розкрив подробиці

    Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко анонсував акцію для українців, які планують вакцинуватися від коронавірусу цього тижня. Починаючи з середи, 18 серпня, українці зможуть отримати нагороду за щеплення. Про це він заявив у ефірі каналу Україна 24.

    За вакцинацію від коронавірусу українці, за словами міністра, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт на НСК «Олімпійському».

    «Всі, хто вакцинується у центрах масової вакцинації і пунктах щеплення, із середи отримають квитки на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК», – сказав він.

    Раніше Ляшко закликав не припиняти вакцинацію на свята, а щеплювати людей просто неба.

    Нагадаємо, за добу в Україні вакцинували від коронавірусу понад 160 тисяч людей.

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    Теги: міністр свята українці Україна щеплення концерт Віктор Ляшко
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    Із середи українці будуть отримувати нагороди за вакцинацію