Польща перепродасть Україні вакцину від коронавірусу з коротким терміном придатності

Польща має загалом 8,6 мільйона доз вакцин, і щоб не марнувати їх, уряд вирішив продати препарати Україні та країнам на Балканах

Всього польський уряд планує продати нашій країні 1,2 мільйона вакцин з коротким терміном зберігання

Польський уряд перепродасть Україні 1,2 млн доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. У серпні в Україну надійдуть перші партії. Про це повідомив заступник міністра здоров’я Польщі Вальдемар Краска в ефірі RMF FM.

«Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну. Уже в серпні ми передамо першу партію – понад 650 тисяч. Усього ми плануємо перепродати – 1,2 мільйона», – заявив заступник голови польського МОЗ.

Зазначимо, в Польщі сповільнилися темпи вакцинації громадян. Країна має загалом 8,6 мільйона доз вакцин, і щоб не марнувати їх, уряд вирішив продати препарати Україні та країнам на Балканах.

До слова, американські вчені оцінили ефективність вакцин Pfizer і Moderna проти штаму «Дельта».

Канада віддасть іншим країнам 10 млн доз вакцини Johnson&Johnson, збільшивши свій внесок до глобальної ініціативи з розподілу вакцин до 45 млн доз.

Раніше уряд Греції вирішив надати Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca.