Bloomberg: Тарифи Трампа для інших країн стали податком для американців

Постачальники з інших країн покривають лише близько 4% від загального обсягу митного навантаження

Нове дослідження Кільського інституту світової економіки свідчить про те, що основний тягар імпортних мит, запроваджених Дональдом Трампом, лягає на плечі американських споживачів та імпортерів.Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Іноземні постачальники покривають лише близько 4% від загального обсягу митного навантаження. Решта 96% витрат перекладається безпосередньо на покупців у США, які змушені або миритися з додатковими витратами, або підвищувати роздрібні ціни на товари.

Експерти наголошують, що всупереч політичним заявам, такі тарифи працюють не як податок на закордонних виробників, а як фактичний податок на споживання всередині Сполучених Штатів. Аналіз показує, що ринок адаптується до нових умов не через зниження цін іноземними експортерами, а шляхом скорочення загальних обсягів торгівлі. Це свідчить про відсутність значних цінових поступок з боку зовнішніх торговельних партнерів.

Більшість іноземних компаній у цій ситуації обирають стратегію збереження своєї маржі навіть за умови падіння обсягів продажу. Замість того, щоб знижувати вартість продукції для американського ринку задля підтримки попиту, вони воліють скоротити постачання. Таким чином, основний удар від торговельних обмежень відчуває саме американська економіка та кінцевий споживач.

Раніше президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Трамп заявив, що США протягом багатьох років субсидували Данію, а також усі країни Європейського Союзу й інших, а тепер, мовляв, коли настав час віддячити, Данія буцімто не може захистити Гренландію.

До слова, президент Дональд Трамп застерігає, що скасування Верховним судом США його рішень про тарифи на імпорт може обернутися катастрофічними збитками для країни.

«Фактичні суми, які нам доведеться повернути, якщо з будь-якої причини Верховний суд ухвалить рішення проти Сполучених Штатів Америки щодо тарифів, становитимуть сотні мільярдів доларів – з урахуванням відшкодувань, яких вимагатимуть країни й компанії за інвестиції, які вони роблять у будівництво заводів, фабрик і в обладнання, щоб уникнути сплати тарифів», – зазначив Трамп.