Чи справді ШІ забирає роботу в американців: експерти розібрались у масових звільненнях

У 2025 році штучний інтелект називали причиною десятків тисяч звільнень у США. Водночас експерти наголошують – це не означає, що саме ШІ реально замінив цих людей

У США керівники великих компаній дедалі частіше пояснюють звільнення працівників впровадженням штучного інтелекту. Вони заявляють, що нові технології роблять бізнес ефективнішим і зменшують потребу в людській праці. Втім, економісти та технологічні аналітики сумніваються в таких поясненнях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що у багатьох випадках звільнення мають зовсім інші причини, такі як фінансовий тиск, наслідки тарифної політики адміністрації Дональда Трампа, надмірний найм під час пандемії або бажання скоротити витрати.

Експерти називають це явище «відмиванням через штучний інтелект», тобто коли ШІ використовується як зручне пояснення непопулярних рішень. За підрахунками консалтингових компаній, у 2025 році штучний інтелект називали причиною десятків тисяч звільнень у США. Водночас експерти наголошують, що це не означає, що саме ШІ реально замінив цих людей.

Аналітики ринку праці прогнозують, що до кінця десятиліття автоматизація торкнеться лише невеликої частини робочих місць. Найвразливішими залишаються окремі сфери – підтримка клієнтів, кол-центри, деякі технічні та рутинні завдання.

«Якщо у вас немає зрілого, розгорнутого застосунку штучного інтелекту, готового виконувати роботу… вам може знадобитися від 18 до 24 місяців, щоб замінити цю людину штучним інтелектом, якщо він взагалі працюватиме», – зазначив аналітик дослідницької компанії Forrester Джей Пі Гоундер.

Економісти також вказують на політичний аспект. Компаніям простіше говорити про технологічні зміни, ніж відкрито визнавати вплив тарифів або державної економічної політики.

Водночас експерти визнають, що є випадки, коли штучний інтелект справді дозволяє компаніям працювати з меншим штатом. Це стосується окремих типів роботи, які легко формалізувати та автоматизувати.

Але дослідники застерігають від сліпої довіри до заяв керівників.

Колишня працівниця однієї з великих технологічних компаній, яку звільнили наприкінці минулого року, не вірить у версію про ШІ як причину скорочень. «Мене звільнили, щоб заощадити на людській праці».

Як повідомлялось, до середини 2025 року роботу втратили майже 94 тис. співробітників найбільших технологічних компаній у США.