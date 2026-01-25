Головна Світ Соціум
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Федеральні агенти застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати
фото: Reuters

Мер Міннеаполіса закликав припинити масштабну імміграційну операцію в місті

У місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

За даними Міністерства внутрішньої безпеки США, агент прикордонної служби відкрив вогонь, заявивши про самооборону під час затримання озброєного чоловіка. Водночас незалежного підтвердження цієї версії наразі немає, а обставини інциденту розслідують.

Місцеві ЗМІ ідентифікували загиблого як Алекс Претті, 37-річного мешканця Міннеаполіса. Поліція повідомила, що він був законним власником зброї та не мав судимостей. За словами очевидців і відео з місця події, перед стріляниною між агентами та чоловіком сталася сутичка.

Інцидент викликав хвилю обурення. До району події вийшли сотні протестувальників. Федеральні агенти застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. Поліція та Нацгвардія штату були залучені для стримування натовпу.

Губернатор штату Міннесота Тім Волз заявив, що не довіряє федеральній владі у розслідуванні та наполягає, щоб справу вів штат. Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликав припинити масштабну імміграційну операцію в місті.

У відповідь Дональд Трамп звинуватив місцеву владу у «підбурюванні до повстання». Тим часом у місті з міркувань безпеки закрили культурні заклади, а спортивні події були перенесені.

Місцеві чиновники заявляють, що жорсткі імміграційні рейди вже призвели до серйозної напруги в суспільстві та виснажили ресурси правоохоронних органів.

Нагадаємо, у США стрімко загострюється протистояння між владою штату Міннесота та федеральним урядом. Причиною став інцидент, під час якого агент імміграційної служби (ICE) застрелив 37-річну громадянку США Рене Ніколь Гуд. Трагедія вже спровокувала масові протести у понад 10 містах країни. 

