У США розбився бізнес-джет

На борту повітряного судна перебувало восьмеро людей

У штаті Мен бізнес-джет Bombardier Challenger 650 зазнав аварії при зльоті. На його борту було вісім людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.

Подія сталася приблизно о 19:45 25 січня за місцевим часом. Літак розбився під час зльоту з міжнародного аеропорту Бангор. Подію розслідуватимуть Федеральне управління цивільної авіації та Національна рада з безпеки на транспорті. Про жертв і постраждалих наразі немає інформації.

Як відомо, потужний зимовий шторм, що охопив східні та південні регіони США, призвів до масштабного інфраструктурного колапсу. Через обриви ліній електропередач понад мільйон споживачів залишилися без світла.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається у штаті Теннессі, де знеструмлено понад 330 тис. домогосподарств, а також у Міссісіпі, Луїзіані та Техасі. Негода, що супроводжується аномальними морозами, снігопадами та крижаними дощами, зачепила навіть західні штати, зокрема Нью-Мексико.

Транспортна система країни фактично паралізована: лише за одну неділю було скасовано понад 10 800 авіарейсів, що вдвічі більше за показники попереднього дня. Аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив роботу, а у великих мегаполісах, як-от Нью-Йорк та Філадельфія, скасовано понад 80% запланованих перельотів. Синоптики Reuters попереджають, що ситуація залишатиметься критичною через сильне обледеніння злітно-посадкових смуг та небезпечні умови для наземного персоналу.

Метеорологи прогнозують, що сильні снігопади триватимуть щонайменше до ранку понеділка. У деяких регіонах, зокрема в Новій Англії, рівень снігового покриву може сягнути 45 см. Водночас південні рівнини та Середньоатлантичний регіон потерпатимуть від дощів зі снігом, які створюють надзвичайно небезпечну ожеледицю на дорогах.

До слова, у США, поблизу міжнародного аеропорту в Луїсвіллі, штат Кентуккі розбився великий вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що належав компанії UPS.