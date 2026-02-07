Головна Світ Політика
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Пастка для Трампа: CNN пояснив, чому Іран став головним викликом для Білого дому
фото: AP

Повномасштабна військова кампанія проти Ірану може перетворитися на «іноземне болото», якого так сильно уникає Трамп 

Дональд Трамп опинився перед складним геополітичним вибором, де будь-яке рішення несе серйозні ризики для його внутрішнього рейтингу. Поки американські виборці зосереджені на внутрішніх економічних проблемах – вартості житла та продуктів, – президент дедалі більше занурюється у військову конфронтацію на Близькому Сході. Початок переговорів у Омані між Вашингтоном та Тегераном відбувається на тлі падіння рейтингу схвалення Трампа нижче 40%, що робить перспективу нової війни вкрай небезпечною для республіканців напередодні проміжних виборів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Адміністрація Трампа намагається скористатися безпрецедентною вразливістю іранського режиму. Сьогодні Тегеран стикається з трьома критичними факторами:

  • жорстокі репресії проти власних громадян та економічний колапс вивели тисячі протестувальників на вулиці;
  • регіональні союзники Ірану, такі як ХАМАС та «Хезболла», суттєво ослаблені війнами з Ізраїлем;
  • похилий вік аятоли Алі Хаменеї створює невизначеність щодо майбутнього політичного курсу країни.

Для Трампа, який одержимий ідеєю історичної спадщини, можливість остаточної перемоги над давнім ворогом Америки є надзвичайно спокусливою. Після знищення ядерних об’єктів Ірану минулого літа та успішного повалення режиму Мадуро у Венесуелі, у Білому домі панують рішучі настрої.

Попри слабкість Ірану, повномасштабна військова кампанія може перетворитися на «іноземне болото», якого так уникає рух MAGA. На відміну від Іраку, Іран є більш консолідованою державою, а будь-які удари по репресивному апарату неминуче призведуть до жертв серед цивільного населення. Крім того, союзники США в Перській затоці побоюються ракетних ударів у відповідь по нафтовій інфраструктурі та туристичних об’єктах.

Дипломатичний шлях також виглядає тернистим. Держсекретар Марко Рубіо наполягає на всеосяжній угоді, що включатиме обмеження балістичних ракет та припинення підтримки тероризму. Тегеран же погоджується обговорювати лише залишки своєї ядерної програми. Якщо Трамп піде на компроміс, він ризикує підписати угоду, аналогічну тій, яку уклав Барак Обама і яку сам Трамп роками жорстко критикував.

Зрештою, президент стоїть перед дилемою: або втягнутися у тривалу війну з невизначеними наслідками, або укласти «косметичну» угоду, яка залишить іранський народ під владою нинішнього режиму, підірвавши репутацію Трампа як «сильного лідера».

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських чиновників і банківських мереж, звинувативши їх у репресіях проти протестувальників і відмиванні доходів від нафти.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій

До слова, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.

Теги: США Іран Дональд Трамп

