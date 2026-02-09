Іран заявив, що право на збагачення урану є ключем до угоди зі США

Аракчі підкреслив, що для Ірану це питання має не лише технічне, а й принципове значення

Наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями

Визнання права Ірана на збагачення урану є ключовою умовою успішних ядерних переговорів зі США. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, пише «Главком».

«Нульове збагачення для нас неприйнятне. Переговори мають визнавати право Ірану на збагачення урану на власній території, паралельно з формуванням довіри до того, що ця діяльність має і надалі залишатися виключно мирною», – наголосив Аракчі.

Аракчі підкреслив, що для Ірану це питання має не лише технічне, а й принципове значення. «Йдеться про незалежність і гідність. Ніхто не має права диктувати іранській нації, що їй дозволено, а що – ні», – заявив він.

Водночас міністр категорично виключив можливість включення іранської ракетної програми до порядку денного переговорів, чого домагаються США.

До слова, Associated Press пише, що військова міць США була продемонстрована під час переговорів з іранцями.

Адмірал ВМС США Бред Купер, голова Центрального командування американських збройних сил, також був присутній на зустрічі, чого не було на попередніх раундах.

Як повідомлялось, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації. Наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями.