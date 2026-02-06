Головна Світ Політика
США продемонстрували свою військову міць під час переговорів з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США продемонстрували свою військову міць під час переговорів з Іраном
Адмірал ВМС США Бред Купер, голова Центрального командування американських збройних сил, був присутній на переговорах з Іраном
Вашингтон, взявши на зустріч адмірала ВМС США Бреда Купера, показав Тегерану, що все ще може завдати удару по Ірану, якщо переговори проваляться

Військова міць США була продемонстрована під час переговорів з іранцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Адмірал ВМС США Бред Купер, голова Центрального командування американських збройних сил, також був присутній на зустрічі, чого не було на попередніх раундах.

Ймовірно, це послужило сигналом для Тегерана, що Вашингтон все ще може завдати удару по Ірану, якщо переговори проваляться.

З авіаносцем USS Abraham Lincoln та іншими військовими кораблями в регіоні, а також більшою кількістю винищувачів, США, ймовірно, тепер мають військову вогневу міць, щоб розпочати атаку, якби захотіли.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських чиновників і банківських мереж, звинувативши їх у репресіях проти протестувальників і відмиванні доходів від нафти.

Раніше стало відомо, що Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій

До слова, у столиці Оману – Маскаті завершилися переговори між США та Іраном щодо іранської ядерної програми. Сторони погодилися продовжити консультації.

