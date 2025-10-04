Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину

ЦАХАЛ отримав наказ готуватися до реалізації «планів Трампа»

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) отримала наказ припинити наступ з метою захоплення міста Газа та зосередитися на оборонних операціях. Це рішення політичного ешелону пов'язане із пропозицією президента США Дональда Трампа щодо припинення війни у Газі та звільнення заручників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Начальник штабу ЦАХАЛу, генерал-лейтенант Еяль Замір, провів «спеціальну оцінку ситуації у світлі подій» із високопоставленими генералами. У заяві військових ідеться, що «за наказом політичного ешелону» Замір доручає ЦАХАЛу підготуватися «до реалізації першого етапу планів Трампа щодо звільнення заручників», хоча деталі цього наказу не уточнюються. Також у дорученні йдеться про припинення наступу на місто Газа і натомість зосередження на оборонних операціях.

У заяві підкреслюється, що «безпека наших сил має першочергове значення». Усі можливості ЦАХАЛу будуть передані Південному командуванню для захисту військових.

Генерал Замір наголосив на підвищеній готовності та обізнаності сил, враховуючи оперативну чутливість ситуації, а також на необхідності швидкого реагування для усунення будь-якої загрози.

Нагадаємо, після відповіді ХАМАС Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що країна готується до «негайного впровадження» першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо Гази, який передбачає звільнення ізраїльських заручників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У заяві наголошується, що Ізраїль «продовжить тісну співпрацю з президентом США та його командою», аби завершити війну згідно з принципами, визначеними самим Ізраїлем і узгодженими з баченням президента Трампа.