Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
Нетаньягу зазначив, що ізраїльські спецслужби продовжують стежити за діями ХАМАС
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив лідерів ХАМАС у тому, що вони не дбають про мирне населення Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що лідери ХАМАС, які проживають у Катарі, залишаються живими. За його словами, їхнє усунення дозволить звільнити заручників і покласти край війні в Газі. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

Нетаньяху звинуватив лідерів ХАМАС у тому, що вони не дбають про мирне населення Гази та «блокують усі спроби припинення вогню, щоб нескінченно затягувати війну».

Ця заява пролунала після того, як Ізраїль завдав авіаударів по керівництву ХАМАС у столиці Катару Досі, які Катар засудив. Ця країна є важливим посередником у переговорах про припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю попередив, що особи, відповідальні за насильство проти мирних громадян, не залишаться безкарними. За його словами, ізраїльські спецслужби продовжують стежити за діями ХАМАС та збирати розвіддані для запобігання майбутнім атакам.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, Ізраїль завдав ударів по Досі в Катарі, націлених на високопоставлених чиновників Хамасу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Al Arabiya.

Міністерство закордонних справ Катару у своїй заяві засудило ізраїльську атаку, яка, за його словами, була націлена на житлові будинки, в яких проживали кілька членів ХАМАСу. Попередня інформація, свідчить, що головний переговорник ХАМАСу Халіл аль-Хайя загинув в результаті ізраїльського удару в Катарі.

До слова, Іспанія посилює свою політику щодо Ізраїлю, запроваджуючи повне ембарго на постачання зброї. Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про пакет обмежувальних заходів, спрямованих на захист мирного населення Сектора Гази та припинення масових жертв серед цивільних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aljazeera.

Згідно з королівським указом, заборона на торгівлю зброєю з Ізраїлем, яка діяла з жовтня 2023 року, тепер набуває офіційного статусу. Це стосується продажу, купівлі та передачі озброєнь, боєприпасів і військової техніки.

Також ізраїльські військові в суботу, 6 вересня, закликали палестинських жителів міста Газа евакуюватися на південь анклаву. Це звернення пролунало на тлі просування ізраїльських військ вглиб найбільшого міського району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Військові Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють потужні удари та проводять наступ на передмістя міста Газа. За словами прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, захоплення міста, яке вважається оплотом ХАМАС, є необхідним для перемоги над палестинськими бойовиками.

Теги: Ізраїль Катар Беньямін Нетаньягу ХАМАС

