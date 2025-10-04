Головна Світ Політика
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
фото: Reuters

Угрупування ХАМАС висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників

Після відповіді ХАМАС Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу повідомив, що країна готується до «негайного впровадження» першого етапу плану президента США Дональда Трампа щодо Гази, який передбачає звільнення ізраїльських заручників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У заяві наголошується, що Ізраїль «продовжить тісну співпрацю з президентом США та його командою», аби завершити війну згідно з принципами, визначеними самим Ізраїлем і узгодженими з баченням президента Трампа.

Армія оборони Їзраїлю повідомляє, що начальник Генерального штабу скликав спеціальну нараду з оцінки ситуації у зв’язку з останніми подіями.

«Відповідно до вказівок політичного керівництва, начальник Генштабу наказав підготувати війська до реалізації першої фази «плану Трампа» щодо звільнення заручників. Водночас наголошувалося, що безпека військовослужбовців ЦАХАЛ є найвищим пріоритетом, а всі можливості армії будуть зосереджені у Південному командуванні для забезпечення їхнього захисту», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Тоді президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. 

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

