Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Нетаньяху заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він заявив, що такий крок «поставив під загрозу існування» Ізраїлю.

«В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу – світу через силу», – сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах «проти брехливої пропаганди» і «закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор».

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН – заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

«Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями», – сказав прем’єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

«Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити», – додав глава ізраїльського уряду.

У зв'язку з тим, що Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини, вже з'явилася реакція низки ізраїльських чиновників. Зокрема, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав анексувати Юдею і Самарію. Простіше кажучи, йдеться про анексію окупованих Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан.

«Часи, коли Велика Британія та інші країни визначали наше майбутнє минули, мандат закінчився, і єдиною відповіддю на антиізраїльські дії є суверенітет над батьківщиною єврейського народу в Юдеї та Самарії і назавжди виключення з порядку денного безглуздої ідеї про створення палестинської держави», – написав чиновник.

Він також звернувся до Нетаньяху, сказавши: «Зараз саме час, і все у ваших руках».

Паралельно міністр нацбезпеки Ізраїлю Ейтамар Бен-Гвір теж зробив подібну заяву, закликавши розгромити палестинську владу.

«Визнання Великою Британією, Канадою та палестинською державою як нагороди вбивцям з Ухби вимагає негайних контрзаходів: негайного застосування суверенітету в Іудеї та Самарії і повного розгрому палестинської терористичної влади», – заявив Бен-Гвір.

Він додав, що має намір представити пропозицію про анексію на майбутньому засіданні уряду.

Раніше Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою.

Нагадаємо, Португалія офіційно визнає палестинську державу.

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Також генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися.