Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
Визнання Палестини поставило під загрозу існування Ізраїлю, вважає Нетаньяху
фото з відкритих джерел

Нетаньяху заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Напередодні виступу на Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на засіданні уряду заявив, що Ізраїль відповість на заклики створити Палестину вже найближчими днями.

Він заявив, що такий крок «поставив під загрозу існування» Ізраїлю.

«В ООН я представлю правду. Це правда Ізраїлю, але це також об'єктивна правда нашої справедливої боротьби з силами зла і нашого бачення справжнього світу – світу через силу», – сказав Нетаньяху.

Він додав, що країні доведеться боротися в ООН і на всіх інших аренах «проти брехливої пропаганди» і «закликів до створення палестинської держави, які поставлять під загрозу наше існування і стануть абсурдною нагородою за терор».

За його словами, країни, які визнають палестинську державу на Генасамблеї ООН – заохочують акти терору ХАМАС проти Ізраїлю.

«Міжнародна спільнота почує від нас про це найближчими днями», – сказав прем’єр.

Нетаньяху також повідомив, що після Генасамблеї ООН у нього буде зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

«Це буде моя четверта зустріч із ним від початку його другого терміну - більше, ніж із будь-яким іншим світовим лідером. І нам є що обговорити», – додав глава ізраїльського уряду.

У зв'язку з тим, що Британія, Канада та Австралія оголосили про визнання Палестини, вже з'явилася реакція низки ізраїльських чиновників. Зокрема, міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич закликав анексувати Юдею і Самарію. Простіше кажучи, йдеться про анексію окупованих Ізраїлем частин Західного берега річки Йордан.

«Часи, коли Велика Британія та інші країни визначали наше майбутнє минули, мандат закінчився, і єдиною відповіддю на антиізраїльські дії є суверенітет над батьківщиною єврейського народу в Юдеї та Самарії і назавжди виключення з порядку денного безглуздої ідеї про створення палестинської держави», – написав чиновник.

Він також звернувся до Нетаньяху, сказавши: «Зараз саме час, і все у ваших руках».

Паралельно міністр нацбезпеки Ізраїлю Ейтамар Бен-Гвір теж зробив подібну заяву, закликавши розгромити палестинську владу.

«Визнання Великою Британією, Канадою та палестинською державою як нагороди вбивцям з Ухби вимагає негайних контрзаходів: негайного застосування суверенітету в Іудеї та Самарії і повного розгрому палестинської терористичної влади», – заявив Бен-Гвір.

Він додав, що має намір представити пропозицію про анексію на майбутньому засіданні уряду.

Раніше Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави. 

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають розбіжності з Британією щодо визнання Палестини державою. 

Нагадаємо, Португалія офіційно визнає палестинську державу. 

До слова, як пишуть американські видання, група американських сенаторів-демократів представила у верхній палаті Конгресу США резолюцію із закликом до президента країни Дональда Трампа визнати Палестину.

Натомість Японія наразі утримується від визнання палестинської держави, щоб зберегти тісні відносини зі Сполученими Штатами та уникнути ускладнення своєї позиції щодо Ізраїлю.

Також генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшості країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. 

Читайте також:

Теги: Австралія Ізраїль Канада незалежність Велика Британія іудеї ХАМАС Палестина суверенітет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британський уряд замовив такий тип моргу для зберігання сотень тіл
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
25 серпня, 17:41
За свій внесок у кінематограф Грем Грін був відзначений численними нагородами
У Канаді помер актор Грем Грін, відомий за ролями у «Зеленій милі», «Міцному горішку» та «Сутінках»
2 вересня, 08:39
Скотленд-Ярд підтвердив початок розслідування через малюнок на фасаді Королівського суду
Британія розпочала розслідування через нове графіті Бенксі
9 вересня, 06:22
Допомога Канади має зміцнити можливості ЗСУ в умовах російської агресії
Канада надасть Україні новий пакет допомоги на $2 млрд
10 вересня, 04:49
У 2025 році єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня
Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
12 вересня, 01:29
Бармен неочікувано отримав великі суми грошей
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
9 вересня, 16:33
Чоловік живе у пансіонаті для літніх людей
Доступно кожному: 105-річний чоловік назвав свій секрет довголіття
Вчора, 05:20
Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Пісторіус зазначив, що контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіуса дії різних типів
Пісторіус заявив, що Німеччина започатковує нову ініціативу «глибоких ударів»
9 вересня, 20:23

Політика

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Трамп пообіцяв захистити Польщу та Балтію у разі російської агресії
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
Єврокомісія оцінила ризик початку Третьої світової війни
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Німецькі винищувачі перехопили російський літак-розвідник над Балтійським морем
Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина
Канада, Австралія та Велика Британія визнали державу Палестина
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї
Вибори в Молдові. Голова Асоціації українців оцінив настрої в Придністров’ї

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua