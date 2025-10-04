Головна Світ Політика
search button user button menu button

ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
фото: Reuters

«Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати»

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план. 

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.

Теги: Ізраїль Дональд Трамп бомбардування ХАМАС переговори сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп протягом тривалого часу дуже розчарований Путіним та надсилає дуже сильний сигнал
The Washington Post пояснив, чому Трамп почав критикувати Росію
26 вересня, 03:31
Під час першого терміну Трампа Гоман виконував обов'язки директора Служби імміграції та митного контролю
США закрили справу про корупцію «прикордонного царя» Трампа – Reuters
22 вересня, 07:50
Американський лідер підкреслив, що втрати Росії на фронті значно більші, ніж України
Президент США визнав: росіян на війні гине більше, ніж українців
18 вересня, 19:16
Король Чарльз III та Трамп оглядають почесну варту під час візиту до Віндзорського замку 17 вересня 2025 року
Експертка з мови тіла проаналізувала взаємодію Трампа і короля Чарльза під час офіційної зустрічі
18 вересня, 02:36
Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
16 вересня, 11:06
Зеленський пояснив, як Путін використовує Трампа
Зеленський пояснив, як Путін використовує Трампа
16 вересня, 06:59
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
7 вересня, 23:20
Трамп анонсував дзвінок Путіну
«Хороший діалог»: Трамп знову змінив свою риторику щодо Путіна
5 вересня, 03:11
Президент США закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту
Президент: Трамп незадоволений, що Угорщина та Словаччина купують російську нафту
4 вересня, 18:48

Політика

ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази
Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО
Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти російської ППО
ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників
ЄС продовжив санкції проти Медведчука та його соратників
Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим
Міністр культури Литви подав у відставку після того, як не зміг відповісти, чий Крим
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
Далекобійні дрони СБУ вразили один із найбільших НПЗ Росії за 1,4 тис. км (відео)
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник
Перша леді із пікселів: соцмережі обговорюють, навіщо Меланії Трамп цифровий двійник

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua