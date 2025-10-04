ХАМАС погодився на план США: Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази

«Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати»

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази після згоди ХАМАС на перемир'я. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

«Після оприлюдненої заяви ХАМАС, я вірю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко і безпечно забрати заручників. Зараз це надто небезпечно, щоб це зробити. Ми вже ведемо переговори щодо деталей, які потрібно опрацювати. Це не лише про Газу, це про довгоочікуваний мир на Близькому Сході», – написав він.

Зауважимо, що після консультацій із керівництвом, палестинськими політичними силами та міжнародними посередниками, угруповання ХАМАС озвучило офіційну позицію щодо мирної ініціативи президента США Дональда Трампа.

У заяві ХАМАС подякував арабським, ісламським і міжнародним сторонам, а також самому Трампу за зусилля з припинення бойових дій, відкриття гуманітарних коридорів, протидії окупації та насильницькому переселенню населення.

Угруповання висловило згоду на звільнення всіх ізраїльських заручників – як живих, так і загиблих – за умовами обміну, запропонованими США. Переговори з цього приводу готові розпочати негайно після виконання певних умов «на місцях».

Як відомо, Білий дім представив план завершення війни в Газі, який складається з 20 пунктів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу під час спільної пресконференції з президентом США Дональдом Трампом вже підтримав план.

Тоді президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у ХАМАСу немає іншого вибору, окрім як негайно звільнити всіх заручників і дотримуватися цього плану

Також Нетаньягу зазначив, що Ізраїль «завершить роботу самостійно» в секторі Газа, якщо ХАМАС не прийме план Трампа або буде йому протидіяти. Своєю чергою президент Трамп додав, що мирна угода щодо Гази практично погоджена.

Ще американський лідер додав, що це потенційно «один із найвеличніших днів в історії цивілізації». Катар і Єгипет передали переговорній делегації ХАМАС план Білого дому щодо завершення війни в Газі.