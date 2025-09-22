Головна Новини
search button user button menu button

Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі
фото: x.com/le_Parisien

Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці

Напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі, пише «Главком».

Французькі ЗМІ повідомили, що Влада Парижа встановила на Ейфелевій вежі прапори Палестини та Ізраїлю напередодні важливого політичного кроку – визнання Францією палестинської державності.

Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото) фото 1

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН. 

Президент Макрон заявив, що зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою.

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу. Згодом стало відомо, що Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю. 

Варто зазначити, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.

Теги: Ізраїль Франція Ейфелева вежа Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
Удар Ізраїлю по Катару. Що треба знати про Трампа в цій історії
10 вересня, 15:06
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав удар по лікарні Насера в Хан-Юнісі «трагічною помилкою»
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»
26 серпня, 05:03
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
31 серпня, 04:47
Зеленський провів зустріч з Макроном
Зеленський про зустріч з Макроном: Франція на боці України
3 вересня, 23:08
Al Haq – неурядова правозахисна організація, відслідковує та документує порушення прав людини, вчинені сторонами ізраїльсько-палестинського конфлікту
США ввели санкції проти трьох пропалестинських організацій
5 вересня, 06:45
Рештки російських дронів у Польщі після атаки у ніч на 10 вересня
Макрон вийшов із заявою після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 11:51
У деяких країнах пенсіонери мають вищий рівень життя за молодь
Країни, де пенсіонери живуть краще за молодь: аналіз Financial Times
16 вересня, 11:29
Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки
Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters
20 вересня, 05:35
Багато жителів Франції завтра вийдуть на протест проти дій влади
Франція готується до масового страйку: очікується до 800 тис. учасників
17 вересня, 11:00

Новини

Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua