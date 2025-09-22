Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)

Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі

Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці

Напередодні визнання Францією палестинської державності Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі, пише «Главком».

Французькі ЗМІ повідомили, що Влада Парижа встановила на Ейфелевій вежі прапори Палестини та Ізраїлю напередодні важливого політичного кроку – визнання Францією палестинської державності.

Прапори двох країн були підняті в центрі французької столиці як жест мирної ініціативи в контексті тривалого конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція визнає палестинську державність на Генеральній Асамблеї ООН.

Президент Макрон заявив, що зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні.

Тоді прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про визнання Палестини державою.

У дописі Нетаньягу зазначив, що Ізраїль рішуче засуджує рішення президента Макрона визнати палестинську державу. Згодом стало відомо, що Нетаньягу відмовив президенту Франції Еммануелю Макрону у запланованому візиті до Ізраїлю.

Варто зазначити, що Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Ізраїль зі свого боку погрожує жорсткою відповіддю, а деякі чиновники закликають анексувати частини окупованого Західного берега річки Йордан.