Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч
Ворог цієї ночі атакував енергетичну інфраструктуру Одеси
фото ілюстративне

Наслідки ворожих влучань в Одесі та Київщині уточнюються

Окупанти атакували Одесу та Київщину, «Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії, Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази.

Атака на Одесу

У ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань.

Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Обстріл Київщини

У ніч на 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київщину. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район. 

Росіяни атакували дронами Бучанський районі. У результаті обстрілу є поранений. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти били по залізничній інфраструктурі на Київщині. Також повідомляється, що зафіксовано декілька влучань та виникли пожежі.

Інформація щодо наслідків обстрілу з'ясовується.

Перехоплення Ізраїлем флотилії

Ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.

Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем».  За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази.

Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка, за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю, перебуває в безпеці. У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту.

Міністерство також підтвердило, що флотилія намагалася порушити блокаду Ізраїлю, і попередило судна змінити курс.

Санкції проти РФ

Міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію. 

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

Основні зусилля будуть зосереджені на зниженні економічної спроможності Росії вести війну. Міністри домовилися посилити обмеження проти ключових секторів російської економіки, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база та спеціальні економічні зони. Це включає санкції проти країн та організацій, які сприяють обходу санкцій та фінансують військові зусилля Росії.

Теги: окупанти поранення Грета Тунберг населення Порту місто Геннадій Труханов чоловік фінанси військові Велика сімка Ізраїль обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти намагаються просочуватися крізь позиції українських військових
Російські диверсанти маскуються під цивільних, щоб проникнути у Куп’янськ
21 вересня, 16:52
Аби втекти до Росії не достатньо бажання підозрюваного. Держава-агресор повинна бути сама зацікавлена у Михайлові Сцельнікові
Фальшива драма кілера Парубія Тема тижня
2 вересня, 21:50
На місці працюють співробітники поліції
В Одесі у багатоповерхівці вибухнула граната: одна людина загинула
15 вересня, 19:35
Місце, на якому збили 23-річну військову в Києві
У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході
13 вересня, 17:34
За оцінками Ізраїлю, в Газі перебуває до 3 тис. боєздатних членів ісламістського угруповання
ЦАХАЛ підтвердив початок наземної операції в Газі
16 вересня, 20:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11193 танки
Втрати ворога станом на 21 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Окупанти атакували Вінниччину
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
27 вересня, 10:18
Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності кожного воєнного злочинця РФ
Ідентифіковано генералів РФ, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині
25 вересня, 16:14
Дрони були помічені як на північ, так і на південь від головної авіабази Ерланд
У двох країнах НАТО літали невідомі дрони
27 вересня, 22:12

Події в Україні

Саботаж з боку Росії. Greenpeace спростовує причетність України до знеструмлення ЗАЕС
Саботаж з боку Росії. Greenpeace спростовує причетність України до знеструмлення ЗАЕС
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2025
Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч
Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч
Сили Оборони України відкинули ворога на Донеччині – DeepState
Сили Оборони України відкинули ворога на Донеччині – DeepState
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua