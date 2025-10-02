Атака на енергетичні об'єкти Одеси та обстріл Київщини: головне за ніч

Наслідки ворожих влучань в Одесі та Київщині уточнюються

Окупанти атакували Одесу та Київщину, «Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії, Ізраїль перехопив флотилію з Гретою Тунберг, що прямувала до Гази.

Атака на Одесу

У ніч на 2 жовтня російські терористи завдали ударів по критичній інфраструктурі в Одесі. Місцеві пабліки повідомили про масштабну пожежу, що вирує після влучань.

Росіяни вдарили по енергетичних об'єктах регіону. Повідомляється, що частина міста знеструмлена.

Своєю чергою мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив, що місто атакували російські БпЛА.

Обстріл Київщини

У ніч на 2 жовтня російські окупанти здійснили атаку на Київщину. Під ударом ворожих безпілотників опинився Бучанський район.

Росіяни атакували дронами Бучанський районі. У результаті обстрілу є поранений. 50-річний чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

За повідомленням моніторингових каналів, окупанти били по залізничній інфраструктурі на Київщині. Також повідомляється, що зафіксовано декілька влучань та виникли пожежі.

Інформація щодо наслідків обстрілу з'ясовується.

Перехоплення Ізраїлем флотилії

Ізраїльські військові перехопили флотилію гуманітарних суден, що прямували до Гази в рамках операції «Марш до Гази». Судна, серед яких були «Альма» та «Сіріус», були зупинені в міжнародних водах.

Члени грецької організації «Марш до Гази», зокрема Ангелос Костампаріс, заявили, що екіпажі суден «були викрадені Ізраїлем». За словами активістів, ізраїльські військові піднялися на борт суден, коли вони наближалися до території Гази.

Серед пасажирів флотилії була також відома шведська активістка Грета Тунберг, яка, за повідомленням Міністерства закордонних справ Ізраїлю, перебуває в безпеці. У заяві міністерства йдеться, що після перехоплення пасажирів флотилії перевезли до ізраїльського порту.

Міністерство також підтвердило, що флотилія намагалася порушити блокаду Ізраїлю, і попередило судна змінити курс.

Санкції проти РФ

Міністри фінансів країн G7 провели онлайн-зустріч та ухвалили рішення вжити додаткових скоординованих заходів для тиску на Росію.

У повідомлення зазначено, що дії Росії, зокрема порушення повітряного простору НАТО, збільшення нападів на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель, є неприпустимими і підривають міжнародні зусилля щодо мирного врегулювання.

Основні зусилля будуть зосереджені на зниженні економічної спроможності Росії вести війну. Міністри домовилися посилити обмеження проти ключових секторів російської економіки, таких як енергетика, фінанси, військово-промислова база та спеціальні економічні зони. Це включає санкції проти країн та організацій, які сприяють обходу санкцій та фінансують військові зусилля Росії.