Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль почав наступ на Газу – Axios

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль почав наступ на Газу – Axios
Ізраїль розпочав наземну операцію з метою повної окупації міста Газа
фото: Reuters

США не планують зупиняти Ізраїль

Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста. Про це повідомляє Axios, передає «Главком»

Видання це пише з посиланням на ізраїльських чиновників. Операція стартувала через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з ізраїльським керівництвом.

Повідомляється, що ізраїльські ВПС завдали масованих авіаударів по місту Газа. Незабаром після цього, за повідомленнями палестинської преси, до міста увійшли ізраїльські танки.

Згідно з інформацією двох анонімних джерел, Рубіо висловив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що Вашингтон підтримує наземну операцію, однак хоче, щоб вона відбулася швидко і завершилася якомога швидше.

Американський чиновник також зазначив, що США не планують зупиняти Ізраїль і дозволяють йому самостійно ухвалювати рішення щодо війни в секторі Газа.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Читайте також:

Теги: Ізраїль сектор Гази окупація наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують активні дії, аби знищити противника та звільнити населені пункти
ЗСУ активно нищать ворога на Сумщині: потіснили росіян біля двох сіл
16 серпня, 20:58
За 1010 днів війни ворог окупував 5842 квадратні кілометри нашої землі
Скільки території росіяни окупували з листопада 2022 року: неочікувані цифри від DeepState
17 серпня, 21:34
Українські захисники змогли взяти росіян «у кільце»
Сили оборони перейшли у контратаку біля Добропілля
20 серпня, 23:39
Під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців
Російський добровольчий корпус та бійці ЗСУ зупинили спробу прориву ворога на Донеччині
23 серпня, 20:35
У південній частині Гази внаслідок ударів загинули 20 осіб
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
26 серпня, 07:01
31 серпня судно з Гретою Тунберг на борту вийшло з Барселони, щоб повторно «прорвати облогу» Гази
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови
1 вересня, 16:53
Берлінська закликала українців передавати на фронт необхідне
Волонтерка Берлінська попередила про серйозний наступ РФ
31 серпня, 17:58
Журналісти наголошують, що в політиці США забагато неоднозначності
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа
12 вересня, 12:57
Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12

Політика

Ізраїль почав наступ на Газу – Axios
Ізраїль почав наступ на Газу – Axios
Ще одна країна приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»
Ще одна країна приєдналася до навчань Росії та Білорусі «Захід-2025»
Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії
Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
Рубіо визнав відсутність прогресу в переговорах з Росією
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Єврокомісія готує нову стратегію видачі віз росіянам
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями
Польща знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua