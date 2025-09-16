Ізраїль почав наступ на Газу – Axios

США не планують зупиняти Ізраїль

Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста. Про це повідомляє Axios, передає «Главком»

Видання це пише з посиланням на ізраїльських чиновників. Операція стартувала через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з ізраїльським керівництвом.

Повідомляється, що ізраїльські ВПС завдали масованих авіаударів по місту Газа. Незабаром після цього, за повідомленнями палестинської преси, до міста увійшли ізраїльські танки.

Згідно з інформацією двох анонімних джерел, Рубіо висловив прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що Вашингтон підтримує наземну операцію, однак хоче, щоб вона відбулася швидко і завершилася якомога швидше.

Американський чиновник також зазначив, що США не планують зупиняти Ізраїль і дозволяють йому самостійно ухвалювати рішення щодо війни в секторі Газа.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».