Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
Головні новини ночі проти 16 вересня
фото: Запорізька ОВА

На Миколаївщині під час роботи в полі загинув чоловік внаслідок удару РФ

Ворог атакував Запоріжжя, Ізраїль почав наступ на Газу, росіяни атакували Суми, Трамп анонсував введення Національної гвардії до Мемфіса, окупанти обстріляли фермерське господарство на Миколаївщині.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 16 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Запоріжжя

У ніч на 16 вересня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Інформація про руйнування та масштаб пошкоджень наразі уточнюється.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще дев'ять постраждали, серед постраждалих – чотирирічна дівчинка. На місцях влучань працюють бригади швидкої. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Обстріл Сум

Цієї ночі Сумську громаду атакували ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання, триває ліквідація наслідків.

Внаслідок обстрілу відбулося загорання. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. За його словами, частина абонентів у Зарічному районі міста залишилась без електропостачання через інше влучання. Також знеструмлено один із водозаборів міста.

Удар по підприємству на Миколаївщині

Російські окупанти вдарили по фермерському господарству в Чорноморській громаді на Миколаївщині. Російські війська здійснили атаку на фермерське господарство в Чорноморській громаді. Під час роботи в полі загинув чоловік, який працював водієм трактора.

Наступ на Газу

Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста. Операція стартувала через кілька годин після зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з ізраїльським керівництвом.

Повідомляється, що ізраїльські ВПС завдали масованих авіаударів по місту Газа. Незабаром після цього, за повідомленнями палестинської преси, до міста увійшли ізраїльські танки.

