ЗМІ назвали країни, які закликають УЄФА відсторонити Ізраїль

Стали відомі країни, які виступають за усунення ізраїльських команд від змагань під егідою УЄФА. Про це інформує «Главком» з посиланням на RMC Sport.

Раніше ЗМІ повідомляли, що УЄФА ухвалить рішення щодо можливого відсторонення ізраїльських команд вже цього тижня. Зазначалося, що за усунення виступала «переважна більшість» членів виконкому організації.

Однак пізніше з'явилася інформація, що голосування з цього питання відклали на тлі мирного плану Дональда Трампа.

За інформацією RMC Sport, кілька європейських футбольних федерацій закликають УЄФА вжити термінових заходів щодо Ізраїлю. Серед них – Іспанія, Туреччина та Норвегія. Деякі джерела повідомляють, що Футбольна асоціація Англії також зацікавлена ​​у цьому.

Наступне засідання виконкому УЄФА відбудеться 3 грудня.

Як повідомлялося, УЄФА відклала голосування щодо відсторонення команди з Ізраїлю, поки президент США Дональд Трамп намагається врегулювати конфлікт у секторі Газа.

Трамп оприлюднив 20-пунктний план мирного врегулювання, спрямований на припинення бойових дій у секторі Газа, і зараз тривають переговори щодо досягнення угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Sky News зазначає, що зараз серед лідерів європейського футболу існує думка, що введення спортивних санкцій проти Ізраїлю у розпал мирних переговорів буде неправильним кроком.

Повідомляється, що екстрене засідання, на якому планувалося голосувати за усунення Ізраїлю, не було скликано.

Нагадаємо, Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.