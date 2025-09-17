Головна Світ Політика
search button user button menu button

В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
Іран не підтвердив, що головною провиною Бабека Шахбазі був саме лист Зеленському
фото: Iran Human Rights

У Ірані було страчено Бабака Шахбазі, який пропонував Зеленському допомогу 

Іран стратив чоловіка, якого він звинувачує у шпигунстві на користь Ізраїлю. Таким чином країна продовжує боротьбу з тими, хто, за її словами, співпрацював з Ізраїлем під час нещодавнього 12-денного конфлікту Ірану з Ізраїлем та Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

Державне судове агентство «Мізан» повідомило, що чоловік, якого стратили 7 вересня, – це Бабак Шахбазі. За версією влади, він нібито працював підрядником у компаніях, що обслуговували телекомунікаційні, військові та охоронні об’єкти, й збирав конфіденційну інформацію про іранські центри обробки даних. Суд стверджував, що Шахбазі передавав ці дані ізраїльській розвідці «Моссад».

Це твердження заперечують активісти, які стверджують, що його катували, щоб змусити дати неправдиве зізнання. Вони кажуть, що Шахбазі був заарештований за написання листа президенту України Володимиру Зеленському з пропозицією вступити до української армії.

«Послання Бабака президенту Зеленському з пропозицією допомоги у війні проти Росії було використано як приклад шпигунства на користь Ізраїлю, який, за їхніми словами, навчив Бабака користуватися Microsoft Word», – заявила група.

Державні ЗМІ повідомили, що Шахбазі працював разом з Есмаїлом Фекрі, ще одним засудженим, страченим у червні за шпигунство на користь Ізраїлю з початку 2022 року.

Адвокат відповідача звернувся з апеляцією до Верховного Суду, який відхилив клопотання. Іран не уточнив, як стратили Шахбазі, хоча засуджених до страти зазвичай вішають.

До слова, США розглядають можливість запровадження додаткових обмежень для делегації Ірану під час їхньої поїздки до Нью-Йорка на сесію ООН цього місяця.

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи безпілотники, які Москва використовує для атак на українські міста. Це викликає обурення серед частини іранців, які виступають проти зближення з Кремлем.

Читайте також:

Теги: Ізраїль Іран смерть активісти Володимир Зеленський Україна смертна кара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми входимо у переговори США-Китай
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
22 серпня, 19:15
Трамп заявив, що мав «чудову зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, якої ніколи не мало бути»
Трамп заявив про «великий прогрес» із Росією
17 серпня, 16:49
Зеленський: Потрібні фінанси, домовляємось про це
Війна дронів. Зеленський повідомив про проблему
21 серпня, 11:40
На цей момент понад 50 тис. українських новобранців уже пройшли навчання у Великій Британії за програмою Interflex
Британія розширює програму Interflex для українських солдатів
24 серпня, 12:43
Парк розваг Tyrovol у Франції
Скандал у Франції: директора парку розваг арештували за антисемітизм і дискримінацію дітей
23 серпня, 16:47
Росія вимагає скасування законів, які заборонили російську мову і канонічну українську православну церкву, заявив Лавров
Лавров озвучив вимоги Кремля щодо статусу російської мови в Україні
24 серпня, 15:47
Заборонити президентові України вести переговори з Росією можна лише змінивши Конституцію
Чи міг Зеленський заборонити собі переговори з Путіним? Указ трирічної давності проаналізував експерт-конституціоналіст
30 серпня, 22:31
Японія приєдналася до механізму зниженого прайскепу на російську нафту
Японія запровадила санкції проти виробника ракет «Іскандер» – Зеленський
12 вересня, 15:22
У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
7 вересня, 21:28

Політика

В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом
Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні
Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну
Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
Скандал у Гданську: депутатка міськради обматюкала таксиста-українця
Аналітики пояснили, навіщо Путін з'явився у військовій формі на навчаннях «Захід-2025»
Аналітики пояснили, навіщо Путін з'явився у військовій формі на навчаннях «Захід-2025»

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua