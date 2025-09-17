В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському

Іран не підтвердив, що головною провиною Бабека Шахбазі був саме лист Зеленському

У Ірані було страчено Бабака Шахбазі, який пропонував Зеленському допомогу

Іран стратив чоловіка, якого він звинувачує у шпигунстві на користь Ізраїлю. Таким чином країна продовжує боротьбу з тими, хто, за її словами, співпрацював з Ізраїлем під час нещодавнього 12-денного конфлікту Ірану з Ізраїлем та Сполученими Штатами. Про це пише «Главком» із посиланням на Al Jazeera.

Державне судове агентство «Мізан» повідомило, що чоловік, якого стратили 7 вересня, – це Бабак Шахбазі. За версією влади, він нібито працював підрядником у компаніях, що обслуговували телекомунікаційні, військові та охоронні об’єкти, й збирав конфіденційну інформацію про іранські центри обробки даних. Суд стверджував, що Шахбазі передавав ці дані ізраїльській розвідці «Моссад».

Це твердження заперечують активісти, які стверджують, що його катували, щоб змусити дати неправдиве зізнання. Вони кажуть, що Шахбазі був заарештований за написання листа президенту України Володимиру Зеленському з пропозицією вступити до української армії.

«Послання Бабака президенту Зеленському з пропозицією допомоги у війні проти Росії було використано як приклад шпигунства на користь Ізраїлю, який, за їхніми словами, навчив Бабака користуватися Microsoft Word», – заявила група.

Державні ЗМІ повідомили, що Шахбазі працював разом з Есмаїлом Фекрі, ще одним засудженим, страченим у червні за шпигунство на користь Ізраїлю з початку 2022 року.

Адвокат відповідача звернувся з апеляцією до Верховного Суду, який відхилив клопотання. Іран не уточнив, як стратили Шахбазі, хоча засуджених до страти зазвичай вішають.

До слова, США розглядають можливість запровадження додаткових обмежень для делегації Ірану під час їхньої поїздки до Нью-Йорка на сесію ООН цього місяця.

Нагадаємо, Іран активно підтримує Росію у війні проти України, постачаючи безпілотники, які Москва використовує для атак на українські міста. Це викликає обурення серед частини іранців, які виступають проти зближення з Кремлем.