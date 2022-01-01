Ізраїль затвердив четверте щеплення від Covid-19. Кому вводитиметься додаткова доза

Люди з ослабленим імунітетом матимуть право на додаткове щеплення від коронавірусу

В Ізраїлі затверджено щеплення четвертою дозою вакцини проти Covid-19 людям з імуносупресією (зниженням імунітету з тієї чи іншої причини). Про це повідомив генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш, передає Times of Israel.

Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Нахман Еш

За словами Еша, поки що додаткові дози вводитимуть людям з ослабленою імунною системою, «через побоювання, що вони більш уразливі». Зі свого боку міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц сказав, що на тлі поширення штаму «Омікрон» офіційні особи готуються до вищого рівня зараження коронавірусом у країні, ніж будь-коли раніше, але пообіцяв, що карантину «не обговорюють».Ізраїль став першою країною, де дозволили введення другої бустерної (загалом – четвертої) дози. Це рішення група експертів МОЗ рекомендувала 21 грудня. 26 грудня стартували клінічні випробування другої бустерної вакцинації.

Як повідомлялося раніше, у грудні в медичному центрі Шиба неподалік Тель-Авіва тестували введення четвертої дози вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль екстрено дозволили використання ліків проти Сovid-19.

Як відомо, бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту. Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.