Ізраїль почав тестувати четверте щеплення від Covid-19

Вакцину ввели медикам, котрі влітку зробили третю імунізацію

У медичному центрі Шиба неподалік Тель-Авіва почали тестувати введення четвертої дози вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Associated Press (AP).

Зазначається, що 150 медпрацівникам, які отримали третє, бустерне, щеплення в серпні, ввели четверту дозу вакцини Pfizer. Це роблять у рамках дослідження, щоб визначити, чи є сенс у додатковій вакцинації всього населення країни.

«Сподіваюся, ми зможемо показати тут, що цей четвертий бустер дійсно забезпечує захист від «Омікрону», який вкрай необхідний», – сказав професор, колишній директор відділення трансплантації серця в Шибі Джейкоб Лаві.

Раніше у грудні група реагування на пандемію в Ізраїлі постановила, що будь-яка людина старше 60 років, а також медичні працівники зможуть отримати четверте щеплення від коронавірусу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет закликав громадян погодитися на четвертий бустер якомога швидше.

За даними видання, з 9,3 мільйона жителів Ізраїлю понад 4,2 мільйона отримали третю дозу вакцини Pfizer/BioNTech.

Раніше повідомлялося, що США та Ізраїль екстрено дозволили використання ліків проти Сovid-19.

Як відомо, бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту. Про це йдеться у роз'ясненні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, наразі є дві наукові команди, які працюють над розробкою української вакцини: академіка Сибірного і команда професора Комісаренка.

Раніше МОЗ назвав терміни вакцинації дітей в Україні.

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