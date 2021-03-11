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    Єлизавета II подзвонить принцу Гаррі після скандального інтерв'ю

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    Принц Гаррі, Єлизавета II та Меган Маркл - Єлизавета II подзвонить принцу Гаррі після скандального інтерв'ю
    Принц Гаррі, Єлизавета II та Меган Маркл
    Фото: Legion-Media

    Королева вирішила, що офіційної заяви Букінгемського палацу замало – про конфлікт треба поговорити по-сімейному

    Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу. Про це повідомляє газета Daily Mail.

    Незважаючи на те, що раніше Букінгемський палац випустив офіційну заяву, в якому прокоментував ставлення до ситуації, Єлизавета II, за даними джерел видання, вирішила, що для усунення наслідків кризи необхідний індивідуальний підхід. В офіційній заяві було сказано, що королівська сім'я вкрай стурбована словами пари про расизм, проте при цьому «Гаррі, Меган і Арчі завжди залишаться гаряче улюбленими членами сім'ї».

    Інсайдери в Букінгемському палаці повідомляють, що королева суворо заборонила персоналу палацу давати коментарі пресі. Також відомо, що багато придворних вражені словами герцога і герцогині Сассекських і дуже б хотіли публічно спростувати їхні звинувачення.

    Журналісти видання зазначають, що рішення Єлизавети II «протягнути оливкову гілку миру» принцу Гаррі і Меган Маркл здається розумним. Придворні сподіваються, що королева зможе знизити градус напруги, що панує навколо відносин у монаршій сім'ї. Відомо, що принци Чарльз і Вільям були вкрай вражені звинуваченнями, які озвучила пара в інтерв'ю.

    Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

    Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

    9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

    Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

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    Теги: ЗМІ Королева Єлизавета II Велика Британія скандал Меган Маркл
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