Єлизавета II подзвонить принцу Гаррі після скандального інтерв'ю

Королева вирішила, що офіційної заяви Букінгемського палацу замало – про конфлікт треба поговорити по-сімейному

Королева Великої Британії Єлизавета II планує найближчим часом зателефонувати онукові принцу Гаррі і його дружині Меган Маркл, щоб обговорити висловлені ними в скандальному інтерв'ю звинувачення на адресу Букінгемського палацу. Про це повідомляє газета Daily Mail.

Незважаючи на те, що раніше Букінгемський палац випустив офіційну заяву, в якому прокоментував ставлення до ситуації, Єлизавета II, за даними джерел видання, вирішила, що для усунення наслідків кризи необхідний індивідуальний підхід. В офіційній заяві було сказано, що королівська сім'я вкрай стурбована словами пари про расизм, проте при цьому «Гаррі, Меган і Арчі завжди залишаться гаряче улюбленими членами сім'ї».

Інсайдери в Букінгемському палаці повідомляють, що королева суворо заборонила персоналу палацу давати коментарі пресі. Також відомо, що багато придворних вражені словами герцога і герцогині Сассекських і дуже б хотіли публічно спростувати їхні звинувачення.

Журналісти видання зазначають, що рішення Єлизавети II «протягнути оливкову гілку миру» принцу Гаррі і Меган Маркл здається розумним. Придворні сподіваються, що королева зможе знизити градус напруги, що панує навколо відносин у монаршій сім'ї. Відомо, що принци Чарльз і Вільям були вкрай вражені звинуваченнями, які озвучила пара в інтерв'ю.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

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