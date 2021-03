Батько Меган Маркл шантажує доньку після виходу скандального інтерв’ю

Томас Маркл вимагає, щоб Меган вийшла з ним на зв'язок

Томас Маркл, батько герцогині Сассекської Меган Маркл, висунув доньці ультиматум після виходу її скандального інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Томас заявив, що продовжить спілкуватися з пресою і давати коментарі доти, поки Меган не вийде з ним на зв'язок.

Томас Маркл також вибачився за те, що з його вини в мережу просочилося їхнє особисте листування з Меган.

«Мені соромно за свої вчинки. Але у медалі є й зворотний бік. Ніхто не намагався захистити членів нашої сім'ї. Журналісти атакували нас кожен день. Найгірше те, що я більше не отримав ні звісточки від Гаррі і Меган. І оскільки вони не спілкуються зі мною, я спілкуюся з пресою. Якщо вони не зв'яжуться зі мною в найближчі 30 днів, я знову звернуся до преси. Я б хотів поговорити з ними. Коли вони вирішать поспілкуватися зі мною, я перестану співпрацювати зі ЗМІ», – сказав Томас Маркл.

Виступивши в телевізійній програмі Good Morning Britain, батько герцогині Сассекської зізнався, що в 2018 році брехав доньці, що не співпрацював зі ЗМІ. За його словами, останній раз він розмовляв з Меган до її весілля з принцом Гаррі, що відбулася у травні того ж року.

Томас повинен був вести Меган до вівтаря, проте пропустив торжество через проблеми зі здоров'ям. Пізніше родичі посварилися, з'ясовуючи, чи контактував він із пресою. Виявилося, що батько герцогині дійсно надавав таблоїдам закриту інформацію і фотографії до весілля.

Герцогиня Сассекська подала в суд на британське видання The Mail on Sunday і її материнську компанію Associated Newspapers за публікацію уривків листа, вирваних з контексту. У лютому Меган виграла справу.

Нагадаємо, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл дали інтерв'ю американській журналістці Опрі Вінфрі.

Сам факт того, що члени королівської родини дають інтерв’ю Опрі Вінфрі є небувалим. Члени королівської родини вкрай рідко дають інтерв’ю ЗМІ, а герцог та герцогиня Сассекські стали першими, що вирішив поговорити з Опрою Вінфрі.

9 березня Букінгемський палац вперше перервав мовчання та прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських принца Гаррі та Меган Маркл.

Видання The Sunday Times з посиланням на джерела повідомило, що в Букінгемському палаці визнали висловлювання герцога і герцогині Сассекському в ході інтерв'ю «оголошенням війни» королівської сім'ї Великої Британії.

