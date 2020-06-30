  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЄС сьогодні оприлюднить список країн, яким відкриє кордони з 1 липня

    • Розсилка
    ЄС 1 липня відкриває кордони, але не для всіх країн&nbsp; - ЄС сьогодні оприлюднить список країн, яким відкриє кордони з 1 липня
    ЄС 1 липня відкриває кордони, але не для всіх країн 

    Україна наразі входить до списку країн «червоної зони»

    У вівторок Європейський Союз повинен опублікувати список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд в 31 європейську країну, передає AP.

    Так, представники ЄС в Брюсселі почали письмову процедуру, згідно з якою список повинен був бути затверджений у вівторок вранці, якщо країни-члени блоку не виступлять проти. Передбачається, що в списку буде 15 країн з показниками вірусної інфекції, порівнянними з показниками в ЄС.

    Рівень захворюваності в Бразилії, Росії та Індії, а також у США високий, і вони навряд чи будуть в списку, прогнозує агентство.

    Країнам також доведеться скасувати будь-які заборони, які вони можуть мати для європейських мандрівників. Список «зелених» країн повинен оновлюватися кожні 14 днів, при цьому нові країни додаються або видаляються з нього залежно від того, чи утримують вони рівень захворюваності під контролем.

    Нагадаємо, 29 червня Європейський Союз почав складати перелік «безпечних країн», громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні.

    Запропонований «безпечний» список містить лише 15 країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. Мандрівники з Китаю зможуть в’їхати, але за умови, що Пекін дозволить те ж саме для європейців. 

    України у цьому списку нема. Тим більш сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

    Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня. 

    До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      44334
    • Хворіють
      24060
    • Одужали
      19115
    • Померли
      1159

    В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88  (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

    У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб. 

    Читайте також: 

     

    ЄС Європа туризм Україна хвороби карантин мандрівка коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ