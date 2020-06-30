ЄС сьогодні оприлюднить список країн, яким відкриє кордони з 1 липня



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ЄС 1 липня відкриває кордони, але не для всіх країн

Україна наразі входить до списку країн «червоної зони»

У вівторок Європейський Союз повинен опублікувати список країн, громадянам яких буде дозволено в'їзд в 31 європейську країну, передає AP.

Так, представники ЄС в Брюсселі почали письмову процедуру, згідно з якою список повинен був бути затверджений у вівторок вранці, якщо країни-члени блоку не виступлять проти. Передбачається, що в списку буде 15 країн з показниками вірусної інфекції, порівнянними з показниками в ЄС.

Рівень захворюваності в Бразилії, Росії та Індії, а також у США високий, і вони навряд чи будуть в списку, прогнозує агентство.

Країнам також доведеться скасувати будь-які заборони, які вони можуть мати для європейських мандрівників. Список «зелених» країн повинен оновлюватися кожні 14 днів, при цьому нові країни додаються або видаляються з нього залежно від того, чи утримують вони рівень захворюваності під контролем.

Нагадаємо, 29 червня Європейський Союз почав складати перелік «безпечних країн», громадяни яких зможуть відвідати Європу в липні.

Запропонований «безпечний» список містить лише 15 країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай. Мандрівники з Китаю зможуть в’їхати, але за умови, що Пекін дозволить те ж саме для європейців.

України у цьому списку нема. Тим більш сьогодні глава МОЗ Максим Степанов оголосив, що Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

Також Степанов повідомив, що в Україні кількість госпіталізованих осіб за передостанній тиждень червня зросла майже вдвічі у порівнянні з серединою травня.

До відома, уряд продовжив карантин до 31 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 44334

Хворіють 24060

Одужали 19115

Померли 1159

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В Україні станом на ранок 30 червня підтверджено 44 334 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 706 нових випадків коронавірусу, це на 60 випадків більше, ніж учора (646). Одужали – 88 (вчора 93), померли – 12 (вчора 18). Загалом одужали 19 115 особи, летальних випадків – 1 159.

У Києві станом на 30 червня підтверджено 5037 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 57 осіб.